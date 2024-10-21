В Казахстане 65 сотрудников, занятых в сфере железнодорожного сообщения, лишились работы за провоз безбилетных пассажиров, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, за 2023 год и первое полугодие 2024 года их сотрудники провели рейды и выявили 175 нарушений в поездах, включая 78 случаев провоза 144 безбилетных пассажиров.

"В результате служебных расследований расторгнуты трудовые договоры с 65 сотрудниками", - добавили в нацкомпании.

В случае выявления безбилетного пассажира проводник, допустивший нарушение, привлекается к административной ответственности. Безбилетного пассажира высаживают на ближайшей станции, где он может приобрести билет для продолжения поездки.

В прошлом году в КТЖ заявляли, что нашли решение, чтобы искоренить незаконную деятельность посредников, содействующих безбилетному проезду пассажиров и провозу неоформленного грузобагажа в поездах.

На вопрос о том, удалось ли КТЖ полностью избавиться от "помогаек" в поездах, в нацкомпании ответили, что для полного решения проблемы необходим комплексный подход.

"Необходимы как технические меры, так и информирование и повышение осведомленности о правилах среди пассажиров и сотрудников. Национальный перевозчик продолжает совершенствовать процессы, направленные на борьбу с коррупционными и нелегальными схемами, одновременно улучшая удобство и доступность официальных каналов приобретения билетов для пассажиров", - заявил национальный перевозчик.

Сотрудники "Пассажирских перевозок" совместно с полицией проверяют поезда для предотвращения фактов перепродажи билетов и обеспечения правопорядка.

"Все факты нарушений документируются, а материалы передаются в уполномоченные органы для прекращения деятельности нарушителей. Виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности", - добавили в КТЖ.

Для расследования конкретного случая перепродажи необходимо предоставить проездной билет, приобретенный у перекупщика при отсутствии мест в системе продажи. Это помогает выявить схему взаимосвязи между перекупщиком и сотрудником железнодорожного вокзала.