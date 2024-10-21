В мессенджере Telegram начал распространяться новый вид мошенничества - злоумышленники рассылают владельцам устройств на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью "фото". Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает Tengri Life.

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Ведомство опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием "фото", которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: "Привет, это ты на фото?"

"Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!" - предупредило ведомство.