С 2020 по 2024 год в Казахстане произведено 925 операций по трансплантации органов, из них от посмертного донорства - лишь 75. При этом в листе ожидания на пересадку стоят 4 103 больных. Вы бы согласились помочь им? Да. Я не вижу проблем в том, что моя почка спасет чью-то жизнь.

Да. Я согласен на пересадку, но только после смерти.

Нет. Я религиозный человек, и моя вера мне не разрешает трансплантацию.

Нет. Я не считаю, что в нашей стране общество и медицина готовы к таким операциям.

