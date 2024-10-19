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На каких улицах частного сектора Костаная планируют отключения электроэнергии

Георгий ГОВОРОВ

19 октября 2024, 12:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети до 26 октября опубликовало ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут сразу на нескольких улицах частного сектора областного центра, сообщает ситуационный центр "iKomek".

КТП-161А (работы на ВЛ)

с 18 по 26 октября с 09:30 до 17:30

  • АЗС №6 –Эталон
  • сауна «Майами-Сити»
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1А

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11
  • ул. Садовая 1-22
  • ул. Летунова 111-125
  • ул. Комарова 69-134
  • ул. Соколовская 2-22
  • ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13
  • ул. Хакимжановой 55-154