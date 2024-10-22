В Костанае установлены 1 060 комплексов по программе «SergekGroup». Из них 1000 камер видеонаблюдения размещены во дворах домов, на улицах и в общественных местах. Остальные 60 комплексов контролируют безопасность дорожного движения, в том числе на 10 интеллектуальных перекрестках. «SergekGroup» выявляет 17 видов правонарушений, пока все 1 060 видеокамер работают в тестовом режиме. Планируется, что в скором будущем они перейдут на полный функционал. Но возможность отследить преступления и пути отхода преступника есть уже сейчас. Заместитель начальника отдела местной полиции службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ рассказал «НГ», как цифровизация помогает бороться с нарушениями ПДД.

- Мы постоянно развиваемся. Может быть, не настолько быстро, как хотелось бы, но результаты все равно радуют, - отмечает Алмат Ермоханович. - Кроме того, в городе работают 3 экипажа «EkinPatrol». Они измеряют скорость транспортного потока и отрабатывают так называемый «черный список» водителей, сформированный в департаменте полиции. Все поделено на категории: должник, неплательщик штрафа, автотранспорт в угоне и т. д. При движении «EkinPatrol» в автоматическом режиме считывает информацию (встречный поток попутного автотранспорта сканируется). Если водитель превышает скорость, это фиксируется. Если машина находится в розыске, инспектору подается сигнал.

Также есть два экипажа скрытых патрулей по системе «Оракул». Машины являются служебными и обозначены синими государственными номерными знаками. Ведут патрулирование и работают в основном по превышению скорости.

Ежедневно вышеперечисленные системы выдают около 200 фактов превышения скорости. Несмотря на то, что всю важную информацию доносят гражданам, все равно водители не соблюдают ПДД. С начала 2024 года при помощи приложения “Қорғау” выдано 3185 уведомлений должникам, 52 водителя доставлены по месту розыска в отдел административной практики, либо к ЧСИ. Проверены 923 водителя по подозрению в том, что ранее были лишены правом управлять транспортными средствами. Всего задержан 71 водитель. Если за прошлый год было выявлено 26 нарушителей, то в этом году цифра значительно возросла. По данной линии контроль усилен в 3 раза. В состоянии алкогольного опьянения задержаны 302 человека. Полнофункционально программа “Қорғау” будет выполнять свои задачи, когда к ней подключат «SergekGroup». Дополнительно в городе установят еще 60 камер.

С 20 ноября 2023 года у сотрудников полиции появились видео-жетоны (видеорегистраторы). Работают они по принципу обычного смартфона. При поступлении на смену полицейскому выдают жетон, при окончании он его сдает. Видеорегистратор в автоматическом режиме всю информацию отправляет на сервер. Отличаются они от прежних моделей тем, что работают удаленно - то есть, и в департаменте полиции, и в Центре оперативного управления можно напрямую подключиться, держать в поле зрения действия сотрудника. Раньше такой возможности не было.

В случае очередного преступления мы отправляем сотрудника полиции по месту вызова и тут же, подключившись к нему, даем вводные советы, контролируем, чтобы он не допускал коррупционных и других правонарушений по отношению к гражданам. Есть возможность отправлять голосовые сообщения. В расстановке личного состава указываем номер каждого видео-жетона, выданного полицейскому.

В чем еще заключаются плюсы видеорегистратора? Летом произошел случай, когда гражданка вызвала патруль. Вызов был связан с семейным скандалом. Полицейские попросили девушку предъявить удостоверение личности. В расстроенных чувствах она прошла через комнату и сбросилась с балкона 3 этажа. В результате телесных повреждений скончалась в больнице спустя 2 часа. Просмотрев видеозапись, в ходе следствия установили, что сотрудники полиции не произвели никаких нарушений в пользу гражданки. То есть, видео-жетоны защитили блюстителей порядка при проведении служебного расследования.

С начала 2024 года в Костанае зафиксировали 7 ДТП с летальным исходом, в них погибли 5 пешеходов и 2 мотоциклиста. К административной ответственности привлекли 8 402 пешеходов. Ежедневно 35-40 пешеходов нарушают правила перехода проезжей части.

Призываю владельцев мотоциклов быть внимательней на дорогах. В сумерках и в ночное время «зрительный обман» может сыграть злую шутку. Для водителей: при появлении на дороге мотоциклиста, нужно всегда помнить, что возможно движение быстрее, чем кажется. Трудно определить дистанцию и скорость. Часто причина кроется в этом, и водителям мотоциклов не уступают дорогу. Последствия с мотоциклистами всегда плачевны.

В мою работу входит анализ дорожного транспортного происшествия. В 70% случаев правила перехода проезжей части нарушают женщины. А мужчины создают ДТП чаще всего в ночное время, либо в состоянии алкогольного опьянения.

Хотелось бы разъяснить еще раз: нельзя выбегать на дорогу перед приближающимся автомобилем - водитель не может остановить машину сразу. Проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, обязательно убедившись в том, что приближающийся транспорт слева и справа пропускает вас. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. Берегите себя!