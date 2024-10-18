45-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали сотрудники миграционной службы во время операции «Нелегал 2024» на одном из строительных объектов областного центра. В 2022 году он уже был выдворен за пределы Казахстана за нарушения миграционного законодательства. Однако он вернулся в страну, но уже с паспортом под другими анкетными данными.

- Полицейские установили личность и привлекли его к административной ответственности, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанасйкой области. - Суд наложил на гражданина административный арест сроком на 7 суток, с помещением в специальный приемник.

Информация о задержании передана в полицию Караганды, которая обеспечит контролируемый выезд иностранца за пределы РК.

По данным ведомства, с начала проведения «Нелегал 2024» полицейские выявили порядка 130 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания, в том числе 8 из них уже выдворены за пределы страны.