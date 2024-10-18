Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области завершило Агентством по финансовому мониторингу. Житель областного центра привозил вейпы из России и распространял по всей стране через Telegram-канал. Доставку производил с помощью курьеров и почты.

- Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны, - сообщает ведомство. - В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. вейпов на сумму около 45 млн тенге.

Судом назначил костанайцу наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Изъятые вейпы уничтожат.