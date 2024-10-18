Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 17 октября 2024 года высказался о возможности блокировки TikTok в Казахстане, передаёт Zakon.kz.

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Жаслан Мадиев напомнил, что законом функция по блокировке закреплена за Министерством культуры и информации.

"По блокировке всего TikTok в Казахстане – на сегодня мне неизвестна какая-либо информация", – заявил министр.

Он разъяснил действующий алгоритм. "Если платформа не нарушает закон, а за этим Министерство культуры и информации постоянно следит, и если есть контент, нарушающий закон, то есть установленный контакт в данной соцсети. Есть прямая и быстрая коммуникация для подачи заявления на блокировку контента либо удаления. И интернет-платформы наискорейшим образом рассматривают, анализируют этот контент, то есть занимаются модерацией контента. В случае явного нарушения законодательства они идут навстречу", – добавил глава МЦРИАП.

3 октября 2024 года депутат Сената Геннадий Шиповских предложил заблокировать TikTok в Казахстане. В TikTok в свою очередь заявили, что безопасность местного сообщества - это абсолютный приоритет соцсети.