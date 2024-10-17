Идеи рудничан воплощают в жизнь на деньги крупного бизнеса - так коротко можно описать проект "Tugan Qala". 130 млн тенге потратила Евразийская группа на реализацию 14 предложений, победивших в отборе в 2022 году. Большинство идей связаны с благоустройством дворов и строительством детских площадок. Но есть и уникальные. Корреспондент «НГ» в конце сентября побывал на пресс-туре по итогам проекта и пообщался с его авторами.

"Нельзя забыть"

"Tugan Qala" работает по схеме аналогичного государственного проекта "Бюджет народного участия". Горожане предлагают заявки, их выставляют на сайте и выбирают лучшие онлайн-голосованием. Победителям выделяют деньги на воплощение идеи. Горожане, конечно, сами ничего не строят. Но имеют возможность контролировать работу подрядчика.

- В 2022 году поступило 105 проектных предложений, - рассказала «НГ» координатор проектного офиса "Tugan Qala" Ирина ФЕДОРЧУК. – Идеи предложили, но не все хотели делать что-то для их реализации. Мы проводили для авторов специальные сессии, учили, как идею превращать в проект. По мере обучения многие отсеялись и до голосования дошли только 32 проекта. Победителями по количеству голосов рудничан стали 14 проектов.

Большинство проектов успели реализовать в 2023 году, но несколько пришлось заканчивать уже в 2024-м. Среди них – «Колокол памяти». Это стела, посвященная рудничанам, которые в 1995 году ценой собственной жизни спасли тонущих в Тоболе детей. За подвиг были посмертно награждены медалью «Epлiгi үшiн».

- Та трагедия произвела впечатление на людей, это было страшное горе, - вспоминает автор проекта Татьяна СУЩИК. – Четверо мужчин погибли, спасая шестерых пацанов. Дети на осенних каникулах пошли кататься на льду. Провалились на самом глубоком месте, стали кричать. Виктор Прищепа, который гулял с собакой, бросился им на помощь. Вытолкал двоих, двое вылезли сами. Иван Янковенко на велосипеде мимо проезжал, бросился тоже спасать. Детей вытащили, но сами стали тонуть. 18-летние мальчишки Костя Полещук и Саша Кузьмичев гуляли по берегу, но бросились спасателей спасать. Не доплыли до них, все пошли под лед. Это был подвиг, о котором нельзя забывать! Мы должны помнить о земляках, о героической странице в истории нашего города!

Татьяна Сущик сама обошла архивы и музей – собрала всю информацию о земляках. На открытие «Колокола памяти» пришли неравнодушные рудничане, среди которых были и родственники погибших героев.

Из-за бюрократических моментов статус памятника «Колокол памяти» не получил. Теперь это лишь малая архитектурная форма на Аллее славы. Тем не менее, в проектном офисе "Tugan Qala" обещают, что стелу передадут на баланс госорганов. Так что обслуживать построенные объекты будут за счет городского бюджета.

Трасса на месте фонтана

Другой выделяющийся проект - трасса для местного кружка по картингу. Раньше на этом месте стоял старый фонтан, который десятилетиями не работал. Его снесли, бетонные плиты заменили на асфальт, а также закупили шины и пластиковые ограждения, которыми выстраивают маршрут гоночной трассы.

- Мне хотелось создать условия, чтобы мой ребенок мог тренироваться и катался на картинге не по бетонным плитам, - рассказала автор проекта Виктория ЮРЬЕВА. - Я не понимала, почему у нас нет своего места для тренировок. Разговаривала с тренером. Он пытался, но у него не получалось. Я сама долго вела переговоры с директором Дворца развития (им принадлежит территория, где расположили трассу - «НГ»), мы боялись, что у нас не получится, что будут трудности, что нашу секцию вообще закроют. Слава богу, мы всего достигли, у нас получилось. Простой пример. Изначально смета составила всего 9 млн тенге, но снести советский фонтан оказалось задачей не из легких, что существенно увеличило наши траты.

Сейчас в секции картинга занимаются около 60 подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Новой трассой довольны. Руководитель секции картинга Валерий СУБАЧ отмечает, что раньше по бетонным плитам «ездили так, что паровоз и то реже стучал, чем машинки». Асфальт с ограждениями в секции считают хорошими условиями.

Порядок во дворе и за его пределами

Некоторые рудничане предложили по несколько проектов. В качестве примера в офисе "Tugan Qala" приводят Виталия Конопелько: сначала он предложил построить во дворе своего дома детскую площадку, а на следующий год разбил там же небольшую парковую зону. На практике это несколько лавочек с навесами и уличными фонарями, а также беседка и заборчик вдоль палисадника.

Рудничанин Дмитрий ЧАКУН выиграл сразу с двумя проектами: по благоустройству двора возле дома № 114 по ул. Корчагина и обустройствк тротуара на пути к детсаду № 8.

- Здесь десятилетиями стояло болото, - говорит Чакун. - Были лужи, одни лужи и ничего кроме них. Дети в садик приходили грязными, даже если не было дождя. Я знаю, что люди жаловались в акимат. А я решил попробовать через "Tugan Qala". У меня уже был опыт участия и я знал, что могу чего-то реально добиться. Нам проектный офис оказывает всяческую поддержку, помогают довести идею до конца. Главное - собрать голоса рудничан.

Есть и примеры, которые выиграли голосование, но, к сожалению, столкнулись с пока непреодолимыми сложностями. Из 14 проектов 2022 года один не был завершен - строительство площадки для выгула собак. Ее предлагали разместить за ТД «Планета». Но против выступили жители близлежащих многоэтажек. Сейчас акимат, авторы проекта и противники площадки обсуждают компромиссное решение. Отметим, что годом ранее рудничане смогли найти подходящее всем место и успешно установить площадку для выгула собак - тоже в рамках проекта "Tugan Qala".

Большинство же проектов все-таки связаны с наведением порядка в конкретном дворе. Где-то устанавливают мини-футбольное поле, где-то детскую площадку с каруселями, где-то беседки и лавочки.

- Первым делом человеку важно то, что у него за окном, - считает Ирина Федорчук. - Когда его вид за окном будет соответствовать его желаниям, тогда человек выйдет на улицу и будет думать о ней. Проекты не про двор, а про городское пространство - они уникальны. Потому что наш город не насыщен детскими площадками первой необходимости. Но при этом я отмечу, что площадки, сделанные в рамках "Tugan Qala", отличаются от тех, что зачастую устанавливают за бюджетные деньги. Кто-то хочет тартаны, кто-то деревянные качели делает, кто-то - металлические.

Заявки 2024-го года уже собрали. Всего в проектный центр поступило 111 идей. Теперь их авторы пройдут обучение и отсеивание, после чего рудничане смогут через голосование выбрать лучшие.

Фото Георгия ГОВОРОВА