В Казахстане Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) не платит медицинским организациям по пять месяцев, заявила депутат мажилиса Гульдара Нурумова, передаёт КазТАГ.

«В договорах (ФСМС и медорганизаций – КазТАГ) не указываются конкретные сроки по оплате поставщику, что противоречит статье 685 Гражданского кодекса, поэтому фонд спокойно не выполняет свои обязательства, производя оплату через 3-4 месяца. В 2024 году оплату начали производить только с июня. А это – содержание больниц, зарплаты», - сказала Нурумова на пленарном заседании мажилиса РК в среду.

По ее словам, договор ФСМС с медорганизациями – кабальный и не подлежит корректировке со стороны поставщика. У поставщика (медорганизаций) ­– 40 обязанностей, а у заказчика (фонда) всего шесть. В 2022 году фонд начислял неустойку по пяти позициям, а в этом году­ – уже по 25.

Также, поставщик имеет право на получение оплаты, но не вправе выразить несогласие с актом выполненных работ фонда.

Деятельность фонда не ограничивается, по данным депутата, мониторингом договорных обязательств, он берет на себя функции экспертизы качества медицинской помощи, хотя экспертиза должна проводиться независимыми экспертами-профильными специалистами. Доныне нет должной интеграции информсистем и сроки ее вновь отодвинуты - на 2025 год.

Несмотря на грубейшие нарушения, выявленные ВАП на Т32 млрд, все руководящие сотрудники отделались «легким испугом», получив выговоры на 1-2 месяца, а заместители руководителя назначены директорами региональных филиалов в крупных городах, отметила Нурумова.

Депутат предлагает провести ревизию законности договоров фонда, обеспечить незамедлительное ведение бухучета в фонде и до конца года обеспечить интеграцию информсистем.