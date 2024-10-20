Осенью в кино чаще показывают фильмы ужасов, и если вы устали от кровавых слэшеров и глупых подростков, то киргизский кинематограф предлагает вашему вниманию фильм «От». Историю о безумии, сверхъестественном ужасе и банальности зла. Режиссер фильма Радик Эшимов продолжает марафон киргизского кино 2024 года («Приговор» и «Пейіш»), составляя весомую конкуренцию казахстанским авторам.

Героине фильма не удается уйти, как бы она не старалась

Прежде чем начну восхвалять эту картину, скажу о главном ее недостатке. Фоновая музыка мешает восприятию фильма, выбрасывая из реальности повествования. Когда героям страшно, мы слышим тревожную музыку, и это не работает на усиление, а скорее наоборот. В остальном же «От» достоин внимания.

Обложка не передает смысла, но передает настроение

Форма

В первую очередь фильм выделяет форма. Перед зрителем представлены 3 версии одной истории. В поселке сгорел дом, где проживает странная семья: муж, жена и свекровь. После пожара в магазине случайно собираются соседи, и каждый рассказывает свою версию предшествовавших трагедии событий. В кино такой прием повествования назван в честь японского фильма, в котором впервые он применялся, - «Расёмон» (1950 год). Для «От» авторы подобрали самую подходящую форму именно потому что для этой истории важно, как на трагедию за закрытыми стенами смотрит общество, как оно ее обсуждает и что додумывает.

Фильм намеренно путает зрителя, но каждый кадр имеет значение

В слухах важно не столько содержание, сколько кто именно распускает эти слухи. Рассказывает ли об истории семейных неурядиц сосед, с которым ругалась свекровь, или об этом ведет повествование друг и ровесник мужа. Авторы развивают историю логично, дают подсказки по ходу повествования, предоставляя возможность зрителям самим понять, что не так с каждой версией и почему она, скорее всего, не раскрывает полной картины происходящего. Никто никогда не сможет узнать всей правды. Или это возможно?

Одни и те же сцены в фильме могут выглядеть по-разному

Содержание

Фильм не только представляет разные взгляды на одно событие, но и решает их в разных жанрах. Первая версия напоминает психологические триллеры с элементами ужаса вроде «Прочь» или «Солнцестояние», вторая история - мистические фильмы ужасов, как «Ребенок Розмари» или «Изгоняющий дьявола», а третья - социальную драму по типу «Паразитов» и «Айки». Особенно хорошо эту разницу передают актеры, которые мастерски перевоплощаются, и если в первой части фильма свекровь пугает, то в третей зритель уже начинает ей сочувствовать.

Важно не то, на что мы смотрим, а под каким углом

В основе фильма рассуждение о природе зла, которое приводит к трагедии в финале, и только смелость одной из героинь фильма может разорвать порочный круг насилия, агрессии и стыда перед общественным мнением. Само собой напрашивается сравнение фильма «От» с казахстанским «Дәстүр», и если вам понравился фильм Куаныша Бейсека, то киргизская история может вас переубедить или заставить пересмотреть вашу оценку.

Мало кто знает правду, еще меньше хотят ее слышать

Посыл

(Внимание спойлеры!)

Ннесмотря на то, что у фильма сложная форма, посыл его сформулирован просто и четко - молчание приводит к ложному представлению. Героиня фильма - жертва домашнего насилия. После смерти ребенка, которого молодые супруги забыли в лесу, она чувствует вину и окончательно сходит с ума. Подруга и соседка знает правду, но рассказывает ее только своему мужу. Однако супруг строго запрещает жене встревать в чужую историю, и даже если он не применяет физического насилия, это не значит, что в их семье все благополучно.

Никто не знает нас лучше, чем соседи

Самой сильной и значимой сценой в фильме является не та, где женщину насильно запирает ее муж или избивает ее ногами, а та, где две подруги разговаривают и одна отговаривает другую подавать на мужа в суд за побои. «Все так жили», «значит ты сама виновата» и «потерпи, вот родишь и он перестанет» - такими словами строит непробиваемую стену общество, за которой потом происходят ужасы.

Этой сцены нет в фильме, но она передает смысл

Наблюдая за развитием кино Казахстана и Киргизии в широком прокате, нельзя не отметить существенную разницу между подходами в повествовании. Если в Казахстане большее внимание уделяется зрелищности и визуальному ряду, то киргизские авторы хорошо работают с драматургией и историей. В общем, есть чему учиться друг у друга. Нам, как зрителям, остается только надеяться, что здоровая конкуренция кинематографов двух стран принесет качественное и интересное кино на большие экраны.

Фото - кадры из фильма