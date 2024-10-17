Призеров чемпионата мира встречали сегодня, 17 октября, утром в Костанае, на перроне железнодорожного вокзала. Кроме родственников спортсменов, пришли сотрудники специализированной пожарной части № 1 Костаная, так как один из героев торжества, Дмитрий Балацко, работает там старшим пожарным.

Чемпионат проходил 10-14 октября на острове Корфу. В нем приняли участие 330 спортсменов из 31 страны. Костанайцы привезли 5 медалей: 3 золотые (Екатерина Литвинова, Антон Цуркан и Дмитрий Балацко), серебряную (Дмитрий Плетнёв) и бронзовую (Кирилл Мартынчик).

Екатерина ЛИТВИНОВА стала чемпионкой мира среди женщин в весовой категории до 58 кг. Гири весом 24 кг она подняла 110 раз.

- Путь был достаточно долгим и тернистым, так как до Греции добирались с двумя-тремя пересадками! Там красиво и тепло, – рассказала Екатерина. – Но выступать было тяжело: жара, другие гири, выступали мы поздно вечером по нашему времени. Вообще я ожидала не такой результат, а повыше, ближе к своему стабильному. Но и такого результата хватило, чтобы стать чемпионкой мира, поэтому не сильно расстроилась. Я впервые достигла такого результата именно среди женщин, и это было невероятно!

На соревнованиях Литвинова выступает с 17 лет. Она отметила, что большую конкуренцию казахстанским спортсменам составила сборная Украины - самая сильная на чемпионате в Греции.

- Ранее управление спорта отказало вам в финансировании поездни. Как в итоге получилось участвовать в соревнованиях? – спросили журналисты.

- Мы просто поехали за свой счет, – ответила Екатерина. И призналась: – На самом деле очень обидно!

Как рассказал «НГ» тренер по гиревому спорту КГУ «Спортивный клуб единоборств» Олег КОМАРОВ, главная задача была - взять медали высшей пробы. Он в Греции не был, следил за соревнованиями по онлайн-трансляции.

- Немножко пошло не по плану, - отметил он. – Но с учетом того, в каком состоянии ребята поехали - то есть, ответственность, поиск финансов, самый дешевый перелет, который подразумевает длительное ожидание, - все это сказалось на усталости спортсменов. Но они показали достойный результат, хотя немного не доработали по своим личным рекордам. Я думаю, это исторический результат для Костанайской области! У нас 3 чемпиона мира – это рекордное количество! Мы свою задачу выполнили перед страной: звучал гимн Казахстана, наши ребята стояли на пьедестале!

- Насколько сильна была конкуренция?

- По статистике чемпионатов Азии и мира с каждым годом количество стран-участниц увеличивается. И в Греции их было рекордное количество. Исторически сильными были Россия и Украина, но и США в этом году подняли свой уровень, прибалтийские страны тоже составляли очень сильную конкуренцию. Заявили о себе также Индия, Тайвань и Индонезия. Вообще организация соревнований была на высшем уровне.

- Что вы думаете о том, что управление и министерство спорта не выделили финансирование на участие в чемпионате мира?

- Это печальный факт, что так получилось. Да и у ребят двоякое чувство: с одной стороны, гордость за страну, с другой - обида и непонимание: почему пришлось все делать за свой счет?! Все, во что они верили, в один миг стало «не приоритетным»! Я не могу понять, как физически развитая молодежь может стать не в приоритете у государства! Очень обидно слышать такие слова в адрес чемпионов!

По словам Комарова, в начале года в бюджете закладывались средства на поездку на этот чемпионат, поэтому тренеры, и спортсмены надеялись, что власти профинансируют их поездку в Грецию.

- Какие у вас и спортсменов дальнейшие планы?

- Чемпионат мира был нашей главной целью, мы к нему готовились на протяжении всего этого года. Многие думают, что к чемпионату можно подготовиться за две-три недели, но это не так. Сейчас у ребят будет переходный период, а дальше - опять вход в новый сезон, новый чемпионат Казахстана. Нужно завоевать новые лицензии и верить, и надеяться, что наши госорганы немного по-другому посмотрят на гиревой спорт.

- А вы будете принимать какие-то меры, чтобы в следующий раз получить финансирование?

- Я думаю, это позиция министерства, а не управления, делить виды спорта на приоритетные и не приоритетные и, соответственно, финансировать и не финансировать их. Я думаю, это больше вопрос к юристам, которые дадут правовую оценку, насколько законным было принято решение о нефинансировании. Ребята работают весь год, чтобы заработать себе на чемпионат мира. Я считаю, это неправильно. Многие из них посвятили 20 лет своей жизни спорту, ставят рекорды, чтобы потом ездить на соревнования за свой счет?!

- Если юристы признают решение властей незаконным, то будете подавать на них в суд?

- Я думаю, мы будем разговаривать. Все-таки у нас, тренеров, и управления единая цель - развивать физкультуру и спорт в нашем регионе, как минимум, а то и в стране. А суды вряд ли будут этому способствовать.

Фото Андрея СКИБЫ