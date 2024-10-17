В Казахстане не планируют снижать возраст уголовной ответственности, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своём ответе на депутатский запрос. Премьер считает, что подростки в 12 лет не до конца осознают опасность своих действий, передает Informburo.kz.

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Ранее мажилисмен Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст уголовной ответственности. Например, установить ответственность с 12 лет по делам об изнасилованиях. Он отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних, которые совершают такие же дети.

"Установление ответственности с 12 лет противоречит правовым и гуманистическим подходам к воспитанию и защите детей, так как в данном возрасте дети не обладают достаточным уровнем зрелости для осознания всей степени общественной опасности своих действий", – ответил на предложение Бектенов.

Он добавил, что в разных странах мира (Германия, Япония, Россия, Финляндия, Великобритания) уголовная ответственность наступает только с 14–15 лет. Эта норма была рекомендована на Международном конгрессе уголовного права в 1953 году.

При этом Бектенов отметил, что правительство готово обсудить с депутатским корпусом конструктивные предложения, направленные на усиление воспитательной работы с учётом международного опыта и мнения родительского и экспертного сообщества.