Конкретно, когда речь идет о магазинах. Еще конкретнее, когда эти торговые точки отпускают алкоголь. Вопрос о разграничении ответственности между предпринимателем, которому принадлежит магазин, и нанятым продавцом стал одним из самых актуальных для этой сферы бизнеса. Подтверждение тому - многочисленные судебные процессы по всей стране и даже принятое по их поводу постановление Верховного суда РК.

«Висит в реестре»

Тему подняли 15 октября на заседании Комитета торговли президиума палаты предпринимателей «Атамекен». НПП готовится к съезду, который пройдет в начале ноября. И сейчас проводит ревизию вопросов, которые ставились на предыдущем съезде или находятся в так называемом реестре системных проблем, - решены они или нет, делалось ли по ним что-нибудь вообще.

Председателем комитета является известный казахстанский предприниматель Кайрат МАЖИБАЕВ, он и вел встречу. Мажибаев - основной владелец АО «RG Brands», компании, производящей соки, прохладительные напитки, проблемы торговли знает в деталях. Практика применения статьи 200 КоАП РК «Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции» стала предметом активного обсуждения. Предприниматели заявляли, что вопрос «третий год висит в реестре», а ситуация только ухудшается.

Президент республиканской ассоциации розничной торговли Марина БОШЕЛЬ отметила, что полиция продолжает работать в «формате подстав» и не скрывает этого. Наказывают много, но и нарушений много, то есть карательные меры их количества не снижают. Значит, действия эти не эффективны.

Костанайская область, а особенно Костанай, не исключение. Как раз сейчас идет судебный процесс по факту несанкционированной продажи спиртного в магазине «Жагат». И уже традиционно защита ставит вопрос о том, насколько законно полицией были добыты и закреплены доказательства по делу.

Хуже не станет

Предприниматели предлагали несколько путей оздоровления ситуации. Один, например, - изменить режим отпуска спиртного, продавать крепкий алкоголь не с 12 до 21часа.

- В 12 дня человек уже на работе, он не может ничего купить, а в 9 вечера при сегодняшнем темпе жизни он может быть еще на работе, - аргументировал представитель карагандинских предпринимателей Владимир БЫКОВ. - Поэтому люди вынужденно ищут спиртное в неурочное время.

Звучали предложения вообще не ставить временных рамок торговле алкогольными напитками крепостью до 30 градусов, разрешить их продажу круглосуточно, а также не ограничивать работу заведений общественного питания, имеющих лицензию на продажу клиентам алкоголя. Участники встречи ссылались на опыт других стран и говорили, что хуже не станет, наоборот, запрет на крепкую выпивку и свобода в реализации остального алкоголя будет только способствовать культуре пития и уберет криминальные моменты.

Один, но главный

Кайрат Мажибаев настоял на том, что надо все-таки сосредоточиться на решении вопросов, которые звучали на предыдущем съезде, чтобы довести их решение до конца.

Остановились на том, что необходимо законодательно разграничить ответственность работодателя и наемного работника, в данном случае продавца спиртного, если с ним заключен трудовой договор, проведен под подпись инструктаж. Сейчас эти моменты для суда никакого значения не имеют, утверждают предприниматели.

- А у нас совсем не редкость, когда продавцы умудряются через магазин свое спиртное продавать или когда нарушают закон, несмотря на все инструкции, - сказала Марина Бошель, - вот такая ситуация: спиртное в магазине продали за пять минут до окончания разрешенного времени, но из магазина покупатель вышел, когда срок на пару минут был превышен. И что вы думаете? Судится хозяйка магазина, ей грозит лишение лицензии... Стыдно признаваться, но именно в таких нелепых случаях, предвидя, что суд будет не на их стороне, предприниматели и пытаются «разводить проблему» на месте. Я вот считаю, например, что если наказывать так беспощадно, то надо наказывать и недобросовестного покупателя. Это, по крайней мере, решит проблему с «подставами».

Возможно. Ведь пока, если суды и выносят в адрес полицейского ведомства частные постановления по самым вопиющим фактам фальсификации материалов, то ситуацию это абсолютно не меняет.

Участники обсуждения также напомнили, что до сих пор предприниматели - владельцы торговых точек за одно нарушение несут фактически двойное наказание. По уже упомянутой статье 200 КоАП: штраф плюс приостановление действия лицензии на продажу спиртного либо штраф и лишение ее.

Кроме того, в свое время споры между правоохранительными органами и предпринимателями, торгующими алкоголем, дошли до Верховного суда РК. Суд принял нормативное постановление, согласно которому штрафовать надо именно хозяев магазинов, признанных выгодополучателями. Одновременно с этим уже больше трех лет действуют поправки в Предпринимательский кодекс, статья 14 которого провозглашает принцип презумпции добросовестности предпринимателя. И вообще-то эта позиция должна главенствовать при рассмотрении дел в суде.

Для съезда НПП в числе первоочередных вопросов оставили все, что касается торговли спиртным. С ремаркой, что принцип разграничения ответственности владельца магазина и продавца надо распространить на всю торговлю.

Фото из архива «НГ»