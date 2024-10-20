Ее называют луковым джемом или луковым мармеладом. Отлично сочетается с сыром, холодным мясом, паштетом из печени. Готовить можно как с большим количеством специй, так и без них. Все равно будет вкусно, что сто раз проверено. Я, кстати, на этот раз пошла по пути упрощения, готовила из минимума ингредиентов.

Попробуйте мармелад, например, с любимым сыром

Лук вырастила на даче. Урожай был так себе. Мармелад для него - самая благородная судьба. Нарезала лук кольцами и полукольцами. Готовила в сковороде с антипригарным покрытием. Я-то использовала смесь растительного масла со сливочным. Но тем, кто на ПП, можно обойтись без жиров. Кладете лук на сковородку, солите, ворошите, даете постоять 5 минут, чтобы сок пошел, и томите на самом малом огне до прозрачности. Лучше под крышкой, так как дух луковый стоит ядреный.

Когда колечки стали прозрачными, кладете специи. У меня это перец горошком, бадьян и гвоздика. Я обошлась без рекомендованных букета Гарни, кориандра, розмарина, тимьяна и т. д. Вы можете добавлять все это.

Посыпаете лук сахаром. Разбрызгиваете по нему пару ложек бальзамического уксуса, и для обогащения вкуса, и чтобы приторно не было. Говорят, при большом количестве специй и пряностей можно ограничиться красным сухим вином, но у меня было только домашнее, довольно сладкое.

С уксусом и сахаром тушите массу без крышки, пока жидкости практически не останется. Ложкой примните лук в сковороде, влейте вино, чтобы его уровень был выше луковой массы примерно на полсантиметра. Выпаривайте на самом слабом огне до почти полного исчезновения влаги, но не допускайте жарения. Если останется немного густого сиропа - не беда. Употребляют охлажденным. Но можно разложить горячим в баночки и закатать.

Ингредиенты

На 860 г лука 1 ст. ложка соли, 3 ст. ложки сахара (с горкой), 2 ст. ложки бальзамического уксуса, 2/3 ст. красного вина, 3 звездочки бадьяна, 6-7 горошин перца, 6 штук гвоздики

Фото Доры ГОЛОДНОЙ