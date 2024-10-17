В Костанайской области с участием вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова сельхозпроизводители обсудили нововведения в систему денежной помощи бизнесу. Минсельхоз считает, что нашел мерило эффективности финансовых вливаний в отрасль. Что думают предприниматели?

Встреча в онлайн-формате состоялась 15 октября на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области. Самым дискуссионным был вопрос о встречных обязательствах, которые уже с 2025 года станут условием для получения субсидий. Бизнес должен подписаться на то, что ради государственных денег обеспечит рост объема производства или, по крайней мере, не допустит его снижения в сравнении с предыдущим годом.

Судя по кулуарным разговорам до начала встречи, эти обязательства воспринимаются многими как спорные в наших реалиях. Аграрии говорили, что вырастить, то есть произвести - это одно, а сохранить, отправить на переработку, выгодно продать при имеющихся транспортно-логистических возможностях - совсем другое. А ведь казна пополняется налогами со сделок, на полки магазинов ложится продукция переработки. Приводили друг другу примеры последних лет с перепроизводством в области гречихи, подсолнечника. Дескать, вот он вал, а толку?

Вопрос вопросов - как МСХ будет считать рост производства. Написано, что он должен быть «в денежном выражении», но цены на продукцию растениеводства, например, ежегодно значительно меняются.

- Мы хотим зафиксировать на постоянной основе цены 2024 года, - пояснил вице-министр, - и от них отталкиваться, чтобы определять в дальнейшем рост или снижение в сопоставимых ценах. Если будет допущено снижение из-за обстоятельств непреодолимой силы, то СХТП обязан разместить в ГИСС - Государственной информационной системе субсидирования - документ, подтверждающий данный факт.

По словам Султанова, предусмотрено, что подать заявку на субсидирование можно будет через год, если вы не исполнили обязательства впервые, и через два года при повторном неисполнении встречных обязательств.

На встрече также говорилось, что эти нововведения в пилотном варианте испытывались в Глубоковском районе ВКО. Правда, оттуда ход реализации никто не комментировал.

Сегодня, 17 октября, в Костанае пройдет выездное заседание комитета мажилиса по аграрным вопросам. Участвовать будет тот же вице-министр. Возможно, и этот вопрос будут обсуждать, ведь вводя встречные обязательства, государство свои хронически не исполняет - долги по субсидиям тянутся с 2022 года.

Фото Галины КАТКОВОЙ