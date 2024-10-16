В начале октября в Костанайской области возник дефицит сжиженного газа. Это явление уже стало ежегодным. В очередной раз Министерство энергетики признало, что дефицит произошел из-за начала уборочной кампании и дождей - сельхозтоваропроизводители запросили дополнительные объемы газа.

Ситуацию сегодня, 16 октября, на брифинге в акимате прокомментировал руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ.

- Запланированный объем поставок сжиженного газа в нашу область составляет 4 860 тонн. Это не разовая поставка, то есть нам не могут сразу же доставить четыре тысячи тонн, - пояснил он "НГ". - На данный момент на всех АГЗС области имеется запас газа - 460 тонн. Еще 395 тонн находится в пути, если мне память не изменяет.

Он отметил, что дефицит сжиженного газа в нашей области обычно возникает осенью и весной, когда идут уборочные и посевные работы.

- Вы можете как-то прогнозировать и предотвратить эту ситуацию, чтобы не допустить дефицита в очередной раз? - спросил корреспондент "НГ".

- Если человек заправляется сжиженным газом уже не первый год, он знает, что весной и осенью - это тяжелое время. Месяц-два дефицит ощущается, остальное время газа предостаточно.

- То есть люди должны заранее готовиться? Власти могут повлиять на эту ситуацию?

- От властей, конечно, тоже зависит. В этом месяце мы газ берем у CNPC-Актобемунайгаз. У них возникли небольшие трудности по выработке сжиженного газа. Они оповестили наши газо-сетевые организации об этом, но за причиненные неудобства компенсацию мы возместим. Никуда этот газ не денется, мы его завезем в полном объеме. Может быть небольшое отставание от графика, но контракты заключены, за их неисполнение имеются штрафы.

- С вашей стороны принимаются ли какие-то меры для решения ситуации сейчас и недопущения ее в будущем?

- Да, конечно, мы делаем запросы и обращения в адрес Министерства. Если такая ситуация возникнет снова, мы запросим дополнительный объем газа. Например, у нас в планах на месяц поставить 4 000 тонн газа, мы делаем опрос среди наших газо-сетевых организаций, спрашиваем, сколько газа еще необходимо. Они говорят, например, что нужно 900 тонн. Соответственно, мы пишем письмо в Минэнерго о выделении такого объема газа. Этот вопрос рассматривают, и в случае свободных остатков, например, если кто-то отказывается, либо выработка стабильная, они могут нам выделить.

- А вообще в области сейчас есть дефицит газа или уже нет?

- На некоторых заправках он есть, на некоторых - нет. Но мы постараемся, чтобы газ был везде.

Фото Андрея СКИБЫ

