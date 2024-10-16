Первая выставка-ярмарка хлебобулочных изделий разных этносов Казахстана «Хлеб всему голова» прошла в областном центре сегодня, 16 октября, и была приурочена к неделе духовного согласия. По замыслу чиновников, пробный старт станет ежегодным хлебным фестивалем.

- Как Вам каравай? - интересуюсь я у жительницы Костаная Галины Николаевны, которая держит в руках ещё тёплый ломтик.

- В хлебе главное - свежесть, вкусовые качества и полезность. В том продукте, что я пробую, все они три есть!

Мастех цеха Лилия Мухамедгалина (слева) всегда приходит на работу в приподнятом настроении / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Качество продукции зависит не только от муки или прочих ингредиентов, - уверена мастер цеха хлебозавода Лилия МУХАМЕДГАЛИНА, - но даже от настроения мастера. Вот я всегда прихожу на работу с душой, чтобы позитив был - и у меня всё получается по высшему разряду!

Аромат настоящий пекарни, десятки сортов и видов хлеба от ржаного до багета, караваи, булочки и даже десерт: всё это должно показать, что наши земляки воспринимают разнообразие блюд на «общеказахстанской кухне» так же хорошо, как разнообразие, дружбу и единение национальностей, эту «кухню» населяющих.

Ерлан Калмаков (справа): "Мы сделали прецедент и пробный старт" /Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Такая ярмарка хлебобулочных изделий в рамках Дня духовного согласия проводится впервые, - рассказал "НГ" руководитель управления по делам религий Ерлан КАЛМАКОВ. - Честно говоря, мы инициировали её спонтанно, буквально пару дней назад, но наши пекарни откликнулисьи сегодня свою продукцию представили десять костанайских производителей. Конечно, они продемонстрировали весь свой ассортимент, всё разнообразие. Хлеб сам по себе символизирует согласие и единство казахстанцев - ведь они вместе живут в хлебной житнице. И гостям первым делом у нас предлагают хлеб. Я думаю, этой ярмаркой мы сделали прецедент и пробный старт, и надеюсь, что в нашем хлебном краю этот праздник найдёт подобающий ему размах.