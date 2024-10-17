Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует ограничить количество SIM-карт, выдаваемых на одного человека, сообщил вице-министр Асхат Оразбек на заседании мажилиса. Таким образом в стране планируют ввести контроль над выдачей и использованием SIM-карт, передает Informburo.kz.

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По его словам, в борьбе с мошенничеством операторы связи проделали большую работу: они объединили свои антифрод-центры, и на сегодняшний день на сетях операторов мобильной связи невозможно производить подменные звонки. Сейчас мошенники в основном действуют через WhatsApp, который не могут блокировать операторы связи.

"Что касается мер – мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной план государству. То есть сейчас оператор связи выдаёт номера пользователям и SIM-карты. Мы вернём номерной план государству, и граждане будут получать номер сотового либо для городского использования на портале электронного правительства, либо через мобильное приложение eGov Mobile. Кроме того, мы ограничим количество SIM-карт на одно физическое лицо. И юридические лица, которые получают сейчас без контроля SIM-карты для коммерческого использования, должны будут по каждому номеру обосновывать его использование – в коммерческих целях либо для какого-то устройства. С такими инициативами мы в ближайшее время выйдем", – сказал Асхат Оразбек.

Он отметил, что мошенники не взламывают госпорталы, от которых пользователям приходят сообщения, а лишь пользуются доверием самих людей.