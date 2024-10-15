В этом году ему исполнилось 62. Вячеслав Александрович был первым главным редактором телекомпании «Алау» в 1993-м и основателем международного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» в 2003-м. «Его вклад в искусство Казахстана неоценим», - говорят деятели культуры Казахстана.

Сейчас я перебираю в памяти его многочисленные рассказы о своей сценической молодости, занятные случаи из концертных разъездов, но внезапно замечаю, что почти не знаю его «стандартной» биографии: родился, учился...

Шоу "Рептайм", сентябрь 1992-го / Скриншот из архива Игоря НИДЕРЕРА

Мы встретились в сентябре 1992-го, когда в Костанае впервые появилось настоящее развлекательное телешоу «Рептайм», где игроки зарабатывали призы своим интеллектом. Как блиставшее тогда «Поле чудес», только, пожалуй, ещё интереснее. Мы с отцом оказались в числе первых игроков. По результатам игр мы почти каждую субботу оказывались либо в зрительном зале, а то и в числе финалистов. Я там примелькался, и Авдеев предложил мне сотрудничество: я писал сценарии, озвучивал рекламу, иногда и сам появлялся на экране в клипах… Так и попал в телевизионный коллектив. Слава Авдеев работал над моей интонацией, учил брать интервью, жить в режиме постоянных «крайних сроков», уверенно держаться перед камерой… И главное – дал почувствовать себя репортёром.

Многие говорят: "Слава был самородком". Судите сами: после окончания автодорожного техникума он внезапно для всех стал вести концертные программы в ДК «Текстильщик» (с перерывом на службу в группе советских войск в Германии), работал в эстрадном ансамбле «Меридиан». Начинал как конферансье, а потом стал руководителем этого ансамбля. В 1989 году завоевал лауреатское звание в республиканском конкурсе артистов эстрады. Когда пришла перестройка, ушёл на вольные хлеба. Этими «хлебами» стала только что возникшая телекомпания «Алау».

- Он всегда таким был большим профессионалом со своим правом голоса при обсуждении запланированного, - говорит наш бывший земляк, ныне московский шансонье Александр ЮРПАЛОВ, - и очень обязательным при осуществлении всего, что задумал.

Собственно, Вячеслав и встал у истоков «Алау», став первым главным режиссёром телеканала, а заодно и корреспондентом, и диктором, и корректором, и монтажёром. Почти всем. Феноменальная память, эрудиция, мастерское владение ситуацией...

- Слава Авдеев сказал: "Если вы хотите, чтобы нас смотрели, каждый день в новостях должно быть не менее десяти сюжетов". Каждый день! Снять, записать студию, смонтировать и выложить в эфир, - вспоминает телеоператор и фотограф Олег СЫТНИК. - Девочки сидели на телефонах, обзванивали, мы бегали и снимали, а Слава быстренько писал подводки. Скорости были сумасшедшие, я сам удивляюсь, как мы успевали. Авдеев находил темы на пустом месте: он мог просто собрать прохожих, задать им вопросы вроде: "Что сейчас происходит в городе? Почему всё так?" Люди высказывали всё, о чём думали. Получались стихийные разговоры «о наболевшем»: цены, пенсии... Слава был молодец, он мог разговорить любого. Вот так мы и давали по десять сюжетов! При этом он был обаятельным человеком, и доверие к нему было – полное.

- Я знала Славу очень позитивным, человеком из которого просто выплёскивалась энергия, - признаётся первый диктор «Алау» Оксана БЕЛЯЕВА (ГОРБЕНКО). - И он умел заражать, заряжать этой энергией всех, кто его окружал. Все мероприятия, которые он вёл, были яркими. Мне он виделся профессионалом «от и до», поэтому я многому у него училась. Он смело и легко делал «в телевизоре» то, чего прочие побаивались, а у него это получалось на «раз-два».

Шоу "Золотой микрофон", 2008 / Фото с личной страницы Вячеслава АВДЕЕВА на Facebook

Вторым великим детищем Вячеслава Авдеева, но уже в начале 2000-х, стал фестиваль «Золотой микрофон». Стартовав, как региональный конкурс юных вокалистов, «Микрофон» очень скоро вырос из своих «штанишек», став областным, потом республиканским, а затем и международным. В прошлом году, например, в Костанай для участия прибыли 77 представителей шести стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Кыргызстана, Узбекистана, Украины...

Многие лауреаты этого конкурса разных лет – наши земляки, наши ребята – сейчас в звёздном составе популярных эстрадных групп. Благодаря «Золотому микрофону» стали известны, например, солист группы Ninety One Батырхан Маликов, победитель «Славянского базара» Ернар Садирбаев. А также ведущий солист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая Балуан БЕРКЕНОВ.

- Дядя Слава научил меня всему, чем владел сам, - говорит Балуан. - Бесспорно, его вклад, не побоюсь этого слова, в искусство Казахстана неоценим, потому что сейчас как в Казахстане, так и за рубежом те самые выходцы из «Золотого микрофона» прославляют нашу страну и свои страны. У нас, молодых, поголовно была боязнь публики и камеры. Я помню нашу первую поездку на международный конкурс «Бозторғай» в Алматы: я, тогда 15-летний мальчишка, разволновался, напел не вполне то, что репетировали, жюри поставило «восьмёрки» и «семёрки», а я убежал плакать в парк Горького. Дядя Слава пришёл, сел рядом и успокаивал меня... Каждый год мы ездили на этот конкурс, и со временем я всему научился от Вячеслава Александровича - например, быть организатором мероприятий. Он же был асом в этой среде! Когда я переехал в Алматы, то начал уже организовывать свои проекты: «Музыка милосердия», «Бал музыкантов». Дядя Слава помогал мне во всём...

Балуан Беркенов: "Дяля Слава научил меня всему" / Скриншот из Youtube

Параллельно Вячеслав занимался проектами областного общества немцев «Возрождение» и был постоянным ведущим международного фестиваля «Джаз-Бомонд» с 2010-х до 2023 года. Нынешний состоится уже без него.

- Его появление на сцене всегда вызывало восторженный приём зала, - вспоминает заслуженный деятель РК, главный режиссёр Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова Александр ЕВСЮКОВ. - Я удивлялся его осведомлённости относительно последних течений в мире молодёжной культуры - когда ему уже было за 50! На джазовых концертах он не просто объявлял номера, но и вводил зрителя в это произведение, помогал стать участником действия. Уровень его конферанса, манера ведения и исполнительская культура – они всегда создавали особую атмосферу, передавали её зрителю.

С артистами филармонии, 15 марта 2022 г. / Фото с личной страницы В. АВДЕЕВА на Facebook

В последние годы, говорят знакомые Вячеслава, он как бы ушёл в тень. Нет-нет да и напоминало о себе сердце, но, вопреки советам близких, не обращался к врачам для основательной терапии. Вероятно, полагал он, у неравнодушного человека сердце ведь всегда должно чем-то болеть...

Я думал, какой Славиной цитатой передать его отношение к своему труду и к журналистике вообще - и вспомнил, как он дал мне интервью в 2018-м.

- Включите сегодня телевизионные новости города, области, даже страны, любой канал, - сказал мне он тогда, - где-то разрезают красивые ленточки, открывают какое-то производство, запускают новые линии по выпуску чего-то там. А всё остальное - сплошные заседания: приехал большой начальник - крупное заседание, собрались вместе мелкие чиновники - опять заседание. Заседают профсоюзы, спортсмены, полицейские, строители, коммунальщики, доктора, учителя, политики, помощники политиков, юные политики, юные помощники... Каждый день смотришь программу новостей, думаешь: а ведь что-то ещё вокруг происходит кроме этих заседаний... Когда мы основывали наше телевидение, у нас просто было желание уйти от этого на фиг. Ведь для обывателя вся жизнь проходит вообще мимо этих самых заседаний! Воздух, воздух! Люди дышат воздухом! На улице люди думают о другом, говорят по-другому, мыслят в другую сторону, просто у них проблемы совсем другие...

Поиск новостей с единственным гаджетом - проводным телефоном. Июнь, 1993 г. / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Таким он и был - простым, непосредственным, честным по отношению к себе и к окружающим.

Когда умирает такой шоумен, происходит что-то невероятно печальное. Слава Авдеев был для нас символом позитивизма и какого-то особого энергичного раздолья, но сейчас этот символ уходит вместе с ним. И тогда мы понимаем, как важно сохранять способность радоваться мелочам. А Слава... он всегда будет существовать где-то в самых моих добрых воспоминаниях, напоминая о важности умения делиться своей радостью с другими.

Прощание с Вячеславом Авдеевым состоится с 13:30 до 14:00 в среду, 16 октября, в Зале прощания при городском морге (ул. 1 Мая, 151/3, вход с ул. Победы).