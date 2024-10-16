Факт двойного гражданства у 24-летней казахстанки выявили сотрудники миграционной службы совместно с пограничной службой КНБ РК в Узункольском районе. Теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет.

- При пересечении границы, в ходе проверки на государственном пункте пропуска установлено, что в июле 2024 года она приобрела гражданство Российской Федерации, однако не уведомила об этом заинтересованные государственные органы в установленный срок – 30 дней, - сообщает в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

За нарушение миграционного законодательства женщину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде выдворения из страны с запретом на въезд в Республику Казахстан на срок 5 лет.



По данным ДП, с начала года за использование документов, удостоверяющих личность гражданина РК, а также за несообщение о приобретении иностранного гражданства полицейские привлекли к административной ответственности более 40 граждан.