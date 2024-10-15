Согласно материалам дела, 24 апреля подсудимый Сагындык Каймусин совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата Исмаилова и Диаса Жакеева вблизи Карабалыкского отдела полиции, нанеся обоим травмы.

Перед инцидентом потерпевшие узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою "Ладу Гранту" в неположенном месте. После замечания дежурного он припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Исмаилов и Жакеев ожидали его рядом с его машиной. Когда Каймусин вернулся, оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, и произошел инцидент, который сейчас разбирает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Ранее Карабалыкский районный суд признал Каймусина виновным в управлении авомобилем без ремня безопасности в момент наезда на потерпевших. Доказательством послужила запись с нательной камеры Жакеева. Судья по делу о наезде Жаннара ТЛЕУБАЕВА истребовала это видео. На нём Каймусин произносит: "Я предупреждаю - я наеду".

По версии обвинения, Каймусин наехал на Исмаилова передним ходом и на Жакеева - задним. Адвокат подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ утверждает, что на видео Жакеев не находился в зоне заднего хода машины.

Сабыржан Иманбаев: "Он стоит не прямо, он стоит боком"

- Это кадр из записи жетона Жакеева, - демонстрирует адвокат присяжным распечатанные видеокадры. - Жакеев стоит сбоку от водительской стороны. Вот он стоит не сзади машины прямо, он стоит боком. Вот Жакеев хватает руками машину, когда она уже едет вперёд. Никак он не мог стоять сзади.

Сабыржан Иманбаев: "Жакеев хватает машину, когда она уже едет. Он не мог стоять сзади"

Представитель потерпевших настаивает, что Жакеев стоял сзади машины фронтально, а не боком.

Сторона защиты в частом порядке обратилась в Центр судебных экспертиз Министерства юстиции РК. Эксперты Имангалинов и Макашев провели повторную экспертизу на основании амбулаторных карт потерпевших и экспертиз костанайских судмедэкспертов по делу. Адвокат Иманбаев огласил выводы, подчеркнув: "Это официальный госорган, имеющий соответствующие лицензии".



- Амбулаторная карта в основе экспертиз завершена 3 июня. В прошлый раз она оканчивалась апрелем. То есть, здесь она полная, - отметил Иманбаев. - Выводы: покраснения кожи могут сопровождать реакцию организма, не связанную с описанными повреждениями, и не должны рассматриваться судом. Ввиду отсутствия описания морфологической картины цвета, формы и локализации высказываться об этих кровоизлияниях и дать судебную оценку не представляется возможным. Также представленные данные не доказывают диагноза перелом таранной кости. То есть, эксперты не смогли подтвердить и не смогли опровергнуть диагнозы, потому что материалов недостаточно

У судьи возникли вопросы к экспертам Имангалинову и Макашеву, их допросят 23 октября. В связи с этим прения по делу перенесли на 31 октября.