В Казахстане потенциальные поставщики, имеющие просрочку по заработной плате, с начала 2025 года к государственным закупкам допускаться не будут, обещает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов, передает КазТАГ.

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«К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате», - говорится в сообщении.

Согласно информации, часть новелл нового закона направлена на усиление ответственности поставщиков: возможность общественного мониторинга госзакупок, запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения.

Также, в документе обновлен механизм рассмотрения жалоб, пересмотрена роль минфина, как контролирующего органа, рассмотрение жалоб самим организатором закупок и обжалование итогов через веб-портал и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией, прямо установленные в законе сроки перенесены на уровень правил госзакупок.

Также, законом установлена возможность заключения договора о строительстве под «ключ», с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации проекта.

Конкуренция будет развиваться за счет запущенной единой для госзакупок, закупок компаний квазигоссектора и фонда «Самұрық – Қазына», платформы.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года, отмечается в информации.