19-летний Медет, родом из посёлка Качар, стал жертвой трагедии, произошедшей в Астане. По словам его родных и друзей, юношу сбросили с балкона девятого этажа.

Мать погибшего записала видеообращение / Кадр из видео



В TikTok был создан канал «#За Медета», где близкие рассказывают о произошедшем.

- В Астане пару дней назад убили молодого парня Медета его же друзья, четверо парней, - говорит знакомый погибшего в своем видеообращении. - Они позвали парня в тот день, напоили, из-за них парень залез по уши в долги. Они вчетвером его выбросили с 9-го этажа. Парень умер и вчера обратилась мать погибшего мальчика к обществу, чтобы поднять общественный резонанс. Гибнут парни… Теперь и Медет… когда это все закончится? Когда эти кон****** мр*** понесут наказание или им все дозволено? Сколько матерей и отцов страдают из-за беззакония!

Мать юноши записала видеообращение, в котором призвала наказать виновных, заявив, что её сына убили. Она также подчеркнула, что Медет не пил и не курил, и теперь его пытаются выставить в неверном свете.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что личности участников произошедшей трагедии уже установлены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

- По факту обнаружения трупа 19-летнего парня сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он выпал из окна 9-го этажа. Участники происшествия установлены, - сообщили в ведомстве. - Ведётся работа по выяснению обстоятельств случившегося. Все доводы и заявления сторон, в том числе матери погибшего будут тщательно проверены в рамках расследования. Дело находится на особом контроле начальника Департамента полиции г. Астаны.