Министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему в Казахстане не могут сделать один стандарт для всех книг, чтобы родителям не приходилось постоянно покупать новые обложки. Он пояснил, что размер учебников зависит от того, какое издательство выбирает школа, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото © Sputnik / Болат Шайхинов

Этот вопрос на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию поднял депутат Даулет Мукаев. Он отметил, что каждый год меняются размеры книг, из-за чего родителям приходится постоянно покупать новые обложки и выбрасывать старые.

"Каждый год у нас появляется проблема с обложками. Иногда даже сами руками делаем с помощью целлофана, выглаживаем их утюгом. Моя дочка перешла в третий класс, но обложки со второго класса к книгам уже не подходят", – заявил депутат.

В кулуарах мажилиса корреспондент Informburo.kz спросила у министра просвещения Гани Бейсембаева, почему в Казахстане не могут сделать стандартный размер для книг.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодня все учебники являются альтернативными. Например, только учебник по математике имеет несколько альтернативных, которые выходят в разных издательствах. Поэтому школа, которая приобретает учебник с одного издательства, может на следующий год закупать у другого издательства, чтобы сравнить, какой из этих учебников может быть максимально лучшим", – объяснил Бейсембаев.

Министр просвещения для решения проблемы рекомендует школам внести методички по выбору только одного издательства.