Ученик 9 класса ОШ № 19 Леонид НАПРАСНЫЙ разработал кепку для слабовидящих людей. Она с помощью встроенных датчиков определяет преграду и оповещает об этом владельца. Идея проекта появилась во время подготовки к ежегодному конкурсу научно-исследовательской работы.

- Ежегодно мы готовим научные проекты и участвуем в конкурсах, - рассказала "НГ" учитель информатики ОШ № 19 Гульмира НУРГАЛИЕВА. - У нас есть специализированная школа, где недавно открыли класс специально для слабовидящих. Мы посетили эту школу-интернат и узнали, что с каждым годом количество детей с нарушением зрения увеличивается. Поэтому взяли такой проект.

На создание кепки ушло полгода, бюджет составил 20 000 тенге.

- У нашей кепки есть ультразвуковые датчики: один отправляет сигнал, другой принимает, - объясняет Леонид. - После чего голосом сигнализирует о препятствии.

Голос, который предупреждает владельца, записан с помощью нейросетей. Работает "умная кепка" на обычных пальчиковых батарейках.

Во время испытаний гаджета школьники завязывали друг другу глаза и пытались пройти по школьным коридорам с кепкой на голове. Кепка получилась довольно громоздкой. Леонид намерен уменьшить ее вес.

- Мы хотим добавить камеру с искусственным интеллектом, которая могла бы определять: человек, собака, машина едет, есть ли поблизости пешеходный переход, - добавляет Напрасный. - Можно сказать, что кепка универсальная: у нее есть динамик, и если у человека есть слуховой аппарат, который можно подключить, допустим, по Bluetooth, то кепка будет к нему подключаться и уже от слухового аппарата говорить.

О запуске "умной кепки" в массовое производство пока говорить рано - гаджет нуждается в серьезной доработке. Но уже можно поздравить Леонида Напрасного и его учителей с 3-м местом на республиканском конкурсе научных проектов.

Фото пресс-службы управления образования Костанайской области

Автор - студент 3 курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынова