Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась о казахстанцах, которые не привыкли и не готовы к работе. Она заявила, что за отказ от работы необходимо ужесточать наказание, передает Informburo.kz.

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Депутат мажилиса Анас Баккожаев на правительственном часе обратился к министру. Он обратил её внимание на количество безработных в сельских регионах. По его данным, вакансий и работы там хватает, однако многие граждане признают себя безработными и получают помощь от государства.

Жакупова уточнила, что средства выплачивают из Фонда социального страхования в течение шести месяцев в случае, если гражданин потерял работу.

"Вы говорите про субсидии или другие выплаты, которые выделяет государство. На такую работу не идут люди. В селе Сергеевка в Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч тенге. На такую работу не идут люди. Это, в первую очередь, начинается с семьи. Стремление к работе и труду нужно закладывать в семье. В Китае дети учатся в две смены, они спят в школе. Понимаете? Они с малого возраста привыкли трудиться. А сейчас мы свидетели тому, что дают зарплату в 300 тысяч, выходите – работайте. Но граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге. Все ценности утрачены", – заявила глава Минтруда.

По её словам, отказ от работы необходимо регулировать не только воспитательно-идеалогически, но и законодательно. Она предложила ужесточить наказания в этой сфере.