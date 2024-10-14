В Казахстане установили требования к знанию государственного языка для получения гражданства. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования, передает Tengrinews.kz.

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"Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 (тридцати шести) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 9 (девяти) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан", - говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра науки и высшего образования.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.