Стартовал XXXIII чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, в котором принимают участие восемь команд.

За медали чемпионата повели борьбу баскетбольные клубы «Актобе» (Актобе), «Алматинский Легион» (Алматы), «Астана» (Астана), «Барсы Атырау» (Атырау), «Ирбис Алатау» (Алматинская область), «Иртыш» (Павлодар), «Каспий» (Актау) и «Тобол» (Костанай).

Антон Быков и Ладариус Маршал ведут борьбу за мяч у кольца «Каспия» / Фото vk.com/bctobol

Перед чемпионатом состав костанайского баскетбольного клуба пополнили атакующий защитник Максим Калюжный (31.05.1997; 190 см; 78 кг) и центровой Демонте Флэнниган (5.02.1995; 203 см; 103 кг). Максим Калюжный выступал за такие команды, как «Астана-2» в сезоне-2014/2015, «Тобол-2» (сезон-2015/2016) и «ЧелГУ». Американский баскетболист Демонте Флэнниган является уроженцем городка Ричмонд Хэйтс (штат Огайо) и последние сезоны играл в клубах «КК Пирот» (Сербия, сезон-2020/2021), «Маргвети» (Грузия, сезон-2021/2022) и «СКМУ Крайова» (Румыния, 2022-2024 гг.).

Первым соперником «Тобола» стал БК «Каспий», матчи с которым прошли в СРК «Костанай».

Команды уже встречались в этом сезоне в розыгрыше Кубка РК, в котором имеют право участвовать только казахстанские баскетболисты, и «Тобол», ставший серебряным призером Кубка РК, одержал в этом турнире победу над «Каспием» со счетом 86:79.

Первый матч чемпионата костанайский клуб сыграл также казахстанскими баскетболистами, а в составе актауского клуба со старта вышел на площадку один из лидеров «Каспия» прошлого сезона американский баскетболист Ладариус Маршал. Именно он принес первые очки в матче в копилку своего клуба и стал самым результативным игроком в первой четверти, в которой «Тобол» уступил сопернику три очка - 20:23.

В течение первой минуты второго игрового отрезка преимущество гостей выросло до восьми очков. Однако к середине четверти счет стал равным - 37:37, а на большой перерыв «Тобол» ушел уже лидером - 46:42.

Третья четверть осталась за гостями, которым по ходу десятиминутки даже удалось оторваться на рекордные для матча 11 очков (51:62). Правда, «Тобол» перед заключительной четвертью сократил свое отставание до восьми очков - 57:65.

Но второй раз в поединке отыграться с «минус 8», как это сумел сделать «Тобол» во второй четверти, хозяевам в заключительные десять минут встречи уже не удалось. В итоге поражение на старте чемпионата - 74:83 (20:23, 26:19, 11:23, 17:18).

Кольцо «Каспия» атакует Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в этом мачте в составе «Тобола» стал Антон Быков, набравший 23 очка, а также записавший на свой счет первый дабл-дабл, совершив еще и 17 подборов. Проведший на площадке без 22 секунд весь матч капитан команды Шаим Куанов набрал 19 очков. Также результативными действиями отметились Василий Петришинец, набравший 12 очков, Максим Калюжный - 9, Адильбек Битенов - 7 и Павел Ильин - 4.

В повторном поединке в составе «Тобола» дебютировал Флэнниган, вышедший на паркет в стартовой пятерке вместе с Ильиным, Куановым, Быковым и Адильханом Маратом. Хозяева повели в счете и к середине первой четверти имели преимущество в девять очков - 13:4, сократившееся к окончанию игрового отрезка до минимума - 23:22.

Обратный слэм-данк в исполнении Демонте Флэннигана / Фото vk.com/bctobol

За первые четыре минуты второй четверти команды смогли набрать лишь по два очка, а затем гости вышли вперед, а к экватору игрового отрезка счет стал равным - 27:27. После этого пошли «баскетбольные качели» и до большого перерыва счет еще трижды становился равным, а отдыхать ушли команды, когда табло показывало 41:36 в пользу «Тобола».

Третья четверть стала единственной в матче, не выявившей победителя - 18:18, и заключительную десятиминутку команды начали при том же пятиочковом преимуществе хозяев, которое через полторы минуты стало минимальным - 59:58. И главный тренер «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять тайм-аут, после которого хозяева за полторы минуты вновь довели разрыв в счете до пяти очков. Но гости к середине четверти все же смоли сравнять счет - 65:65. Чуть более чем за три минуты до окончания матча счет снова равный - 68:68, а затем вперед стали уходить гости. И при счете 70:74 наставник «Тобола» снова взял тайм-аут, и как результат, когда до конца четверти оставалось 45 секунд в матче наступило очередное равенство - 78:78.

Теперь уже главному тренеру «Каспия» сербу Деяну Томичу понадобился тайм-аут, после которого атака гостей завершилась точным двухочковым броском и... последним тайм-аутом хозяев. А заключительные 26 секунд встречи включили в себя два неточных трехочковых броска хозяев, второй тайм-аут «Каспия» и десять штрафных бросков. При этом точными были три штрафных броска из четырех у «Тобола», и четыре из шести - у «Каспия». А в итоге - второе поражение костанайского клуба - 81:84 (23:22, 18:14, 18:18, 22:30).

По 17 очков в этом матче в копилку «Тобола» принесли не уходивший с площадки Шаим Куанов и Адильбек Битенов. Антон Быков набрал 13 очков, Максим Калюжный - 9, Демонте Флэнниган - 8, Адильхан Марат и Павел Ильин - по 7 и Василий Петришинец - 3.

Следующая двухматчевая серия «Тобола» в чемпионате станет гостевой и пройдет в Павлодаре 22 и 23 октября, где ее соперником станет БК «Иртыш», дважды уступивший на домашнем паркете на старте «Алматинскому Легиону» (68:89 и 69:82).