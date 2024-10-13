Советский и казахстанский партийный работник, ветеран государственной службы, общественный деятель Укин Кенжебек Укинович скончался в возрасте 85 лет. В начале 90-х возглавлял Тургайскую и Костанайскую области.

- Мы с большим потрясением восприняли новость о кончине Кенжебека Укиновича Укина. Он был уважаемым государственным и общественным деятелем, внесшим большой вклад в развитие страны. Кенжебек Укинович прошел долгий путь от учителя до главы администрации области. Он был известен своим упорным трудом, особенно в трудные времена года становления независимости Казахстана, - пишет в своем инстаграм аким области Кумар АКСАКАЛОВ.