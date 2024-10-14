Как проходит борьба с аварийностью на дорогах
Fasd
14 октября 2024, 09:30
Это только в СМИ и на ТВ видимо пишут, что усилена плотность нарядов полиций и полиция зорко следит за дорожным движением даже скрытно. А на деле - как вот смотрите на фото.
Перекресток улиц Каирбекова и Киевской - светофор заклинило (ну с одной стороны горит зелены с другой красный) и довольно долго, была аварийная ситуация. И что вы думайте - кто-то что-то предпринял? Этот светофор даже не отключили.
Звоним в "АйКомек", а там говорят, что знают о проблеме. Нну я говорю: вы сделайте что-нибудь, пока беды не случилось. Они говорят: передадим еще раз заявку. И несколько раз проезжали машины полиции и никто ничего не предпринял.
Вывод какой - все умеем делать красиво только на камеру.
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