14 октября 2024, 09:30

Это только в СМИ и на ТВ видимо пишут, что усилена плотность нарядов полиций и полиция зорко следит за дорожным движением даже скрытно. А на деле - как вот смотрите на фото.

Перекресток улиц Каирбекова и Киевской - светофор заклинило (ну с одной стороны горит зелены с другой красный) и довольно долго, была аварийная ситуация. И что вы думайте - кто-то что-то предпринял? Этот светофор даже не отключили.

Звоним в "АйКомек", а там говорят, что знают о проблеме. Нну я говорю: вы сделайте что-нибудь, пока беды не случилось. Они говорят: передадим еще раз заявку. И несколько раз проезжали машины полиции и никто ничего не предпринял.

Вывод какой - все умеем делать красиво только на камеру.