Эта выставка приурочена к юбилею художницы и торжественное открытие состоялось 11 октября – именно в день рождения автора, что внесло в атмосферу мероприятия особую теплоту.

Член Союза художников РК, член Международного Союза педагогов-художников Елена МИХАЙЛОВА-ХВОСТЕНКО живёт и работает в Рудном. Её работа – это не только создание картин, но педагогическая работа. Впрочем, педагогика в самом высоком понимании – это тоже творчество, даже если преподаётся сухая алгебра. Автор же учит детей основам изобразительного искусства в детской художественной школе Рудного.

"Ласточка". Холст, масло

В экспозиции «Душа по капле собирает свет» представлено более 60 произведений, но не все они созданы Еленой Михайловой-Хвостенко, часть – это работы её учеников.

Великий химик Дмитрий Иванович Менделеев сказал: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». Рассматривая работы учеников Елены Анатольевны, сразу чувствуешь, что она посеяла семена творчества, добра и света. Учиться у такого педагога – счастье. Это счастье Елена Михайлова-Хвостенко дарит детям уже 28 лет.

"Светлячки". Холст, масло.

Работы «птенцов» Михайловой-Хвостенко оценил член Союза художников РК Николай ТОРШИН.

- Мне понравились детские работы,- заметил мэтр. - Карандашные рисунки великолепны и по компоновке, и технически выполнены отлично и воздушность в них есть. Очень интересные работы. И дети талантливые такие, и преподаватель хороший.

"Каратомары", этюд. Холст, масло.

Николай Васильевич всегда честен в своих отзывах и его похвала дорогого стоит, разумеется, он не мог обойти вниманием картины самой художницы

- Ваши работы выполнены отлично, тематика разная, разные материалы, добавил он. - Я, например, работаю только тушью и масляными красками. А у вас - владение самыми разными материалами, вы их чувствуете прекрасно. Очень интересные работы, очень.

"Одуванчики". Акварель

Мэтр не зря особо подметил разнообразие техник, в которых работает художница. В экспозиции представлены живопись, графика, акварель, батик (холодный и горячий). И ей великолепно удаётся всё, за что она ни берётся. А сюжеты картин – это яркий калейдоскоп, отражающий эмоционально-чувственный мир автора. Невозможно прийти на выставку и не влюбиться хотя бы в одну из её картин. Кто-то не сможет оторвать взгляд от основательного кота, вероятно наблюдающего за кометой (а на что ж ещё он так смотрит?). Кому-то навеет мысли о весне ласточка в руке длинноволосой девушки (может это и есть сама Весна?). Кому-то навеет воспоминания необычная стильность картины «Флирт» (кто ж из нас не флиртовал?). А кто-то порадуется кусочку лета в виде букета одуванчиков. Нельзя уйти с этой выставки без эмоций самого лучшего свойства. Ни миллиграмма мрачности, ни миллилитра тоски, только лёгкость, воздушность, тепло, свет.

"Сова". Батик

Вдохновение художница черпает не только в красоте окружающего мира, но и в атмосфере любви и надёжности, царящей в её семье.

- Ещё до учителей, желание рисовать мне привила моя мама,- поделилась Елена Анатольевна.- Я всегда благодарю её за это. Ведь это важно, чтобы тебя поддерживали, подсказывали, направляли. Благодарна своей любимой сестре, которая родилась со мной в один день с разницей в пять лет. Мой муж - очень важный человек в моей жизни, он поддерживает меня во всём. Благодарна своему сыну – он моя жизнь.

"Влюблённые воробьи". Батик

Художница поблагодарила костанайских и рудненских художников, за то, что тепло принимают её творчество, работников галереи за организацию и проведение выставки, своих коллег по художественной школе. И очень боялась забыть кого-то, кому действительно, искренне была благодарна. В этот день она не забыла и о своих учениках, которых она называет «мои дети».

- Я хочу, чтобы мою выставку рассматривали в правильном ключе,- сказала Елена Анатольевна. – Чтобы увидели частичку моего труда в детских работах. Детские работы несут в себе не только творчество ребёнка, но и душу педагога. Потому что педагог уделяет очень много времени тому, чтобы из этого зёрнышка выросло прекрасное древо и дало свои плоды. Это прекрасно, когда дети твои вырастают в художников. Спасибо моим детям, что благодарно проявили своё творчество в картинах.

"Натюрморт с черепом архара". Холст, масло

Чтобы увидеть работы учеников Елены Михайловой-Хвостенко и картины самой художницы, приходите в картинную галерею. Обещано, что экспозиция будет работать в течение месяца, но лучше не затягивайте с походом в галерею.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ