Продкорпорация прогнозирует стабилизацию и определенный рост цен на казахстанскую пшеницу и ячмень на экспортных рынках. Этому будет способствовать ряд факторов, которые перечислили в нацкомпании, передает Eldala.kz.

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В Продкорпорации отмечают постепенный рост спроса на ячмень со стороны традиционных поставщиков (Иран и Ирак) вследствие низкого сбора ячменя в России.

«В Иран по железной дороге только за сентябрь 2024 года было отгружено 140 тыс. тонн зерновых на фоне единичных поставок в течение предыдущих 8 месяцев этого года. На сегодня цена предложения от иранских компаний существенно ниже мировых ($165 на FOB Актау), тогда как справедливая цена на мировых рынках составляет $195. Учитывая сокращение ячменя в России и отсутствие других поставщиков, в перспективе ожидается рост цен до равновесного уровня», - пояснили в корпорации.

В связи с этим, как подчеркнули в компании, для поддержания стабильной рыночной ситуации необходимо, чтобы действия всех участников были согласованы и направлены на достижение баланса цен.

Также наблюдается стабильный рост объемов поставок зерновых в страны Центральной Азии. За 9 месяцев этого года уже отгружено 2,9 млн тонн, сохраняя уровень прошлого года. Более того, в настоящее время страны Центральной Азии и Каспийского региона (Туркменистан, Азербайджан) выражают готовность покупки казахстанской пшеницы.

По данным Продкорпорации, Туркменистан готов купить порядка 400 тыс. тонн казахстанской пшеницы 3 или 4 класса, в то время как Азербайджан ежегодно импортирует до 1 млн тонн пшеницы из России и Казахстана. При равенстве цены казахстанская краснозерная пшеница всегда более востребована благодаря повышенному показателю W (сила муки).

«Учитывая интерес импортеров к казахстанскому зерну, Продкорпорация, в свою очередь, готова оказать всяческое содействие фермерам в заключении контрактов и налаживании связей с зарубежными поставщиками. Аактивно прорабатывается механизм снижения расходов на логистику для экспорта и поиск новых рынков. Это позволит установить справедливую цену для казахстанской продукции», - заключили в компании.