12 октября 2024, 13:11

Событие в городе Талгар по делу 16-летнего парня Шекзат, которого местные бандиты убили за банку пива, сегодня нашло свое продолжение. Отцу Шекзат оказывалось давление со стороны бандитов и вот ночью сожгли его дом. Общество в конец запуганное разгулом бандитизма как в 90-х, через соцсети выражает свое недоумение, как такое возможно?

Те, кто должны бороться с этим злом, решили назначить козлом отпущения тех, кто держит магазины и продают крепкие напитки. Может быть и так, люди за это платят налоги. Однако теневую сторону этого процесса никто не может сказать вслух. Постараюсь приоткрыть завесу без упоминания конкретных имён, ибо некоторых героев нет в живых, которые могли бы подтвердить мои слова.

Много лет назад я отошёл от дел, занялся другим и оставил свой бизнес в магазине своим бывшим сотрудникам, они открыли ИП и вроде как работали. Но тут началась необъяснимая чехарда, одних сменяли другие, поработав немного, приходили совсем чужие и однажды бизнес совсем заглох. Последний арендатор по имени Лида, которая была более разговорчивой, открыто и ясно всё рассказала. Оказывается, за ночную торговлю надо платить, приходил человек от смотрящего города, назначал расценку и хозяева точек платили. Однако аппетиты росли, инфляция и прочее, и тут Лиду ожидала другая неприятность: просящих стало двое. Так и заявил новый сборщик: вы платили городскому, а районный тоже хочет быть в доле.

Пришлось самому засучить рукава и выйти торговать, точка была ходовой, народ шел, выручки много. С большим любопытством ждал гонцов от смотрителей. Однако, кроме участкового, никто не заглядывал. Закрывал я магазин в девять вечера, молодежи спиртное не продавал, ибо чуйка у меня была как у собаки. За версту знал подставу и законы не нарушал. Так прошел год. И вот однажды буквально за десять минут до закрытия зашёл парнишка за пивом и продал я ему нулевку эрзман. Тут следом заходят целая толпа людей в форме, начинают оформлять протокол, я ничего не подписываю, потому что не чувствую греха за собой. Однако на суде узнаю, в протоколе написали про дербес классический четыре градуса, который пять лет назад снят с производства. Я заявляю судье все обстоятельства, однако лишают меня лицензию и назначают штраф. В области тоже проигнорировали мои доводы.

Тогда я даже не стал выставлять на продажу свои магазин, покупатель сам пришел и предложил хорошую цену. Долго не раздумывая, я продал ему объект. Позже выясняется, у нового хозяина сын - участковый, правда, в другом районе, мне не доводилось его видеть или знать. Это случайным совпадением считать я не могу, потому что слишком много этих совпадений...