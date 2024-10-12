Первым соперником рудненского «Горняка» в гостевой серии открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy стал клуб из Караганды «Сарыарка».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото instagram.com/hc.saryarka

Первый матч в Ледовом дворце «Караганды Арена» стал для «Горняка» третьим подряд, в котором победитель определялся за пределами основного времени - в овертайме. И, к сожалению, как и во втором домашнем поединке с «Актобе», рудничане уступили со счетом - 1:2 ОТ.

Уже на 4-й минуте второй встречи хозяева заработали штрафной бросок после того, как нападающий «Сарыарки» Александр Борисевич перехватил шайбу перед воротами гостей и выкатился один на один с вратарем, но защитник «Горняка» Александр Катков задержал его клюшкой. Буллит исполнял сам пострадавший, но при этом не смог переиграть Владислава Нурека.

В середине периода за драку были удалены по одному игроку в составе обеих команд, у «Горняка» на скамейку штрафников отправился нападающий Руслан Утебаев. А ровно через минуту к нему присоединился и капитан команды защитник Александр Куршук, удаленный за подножку. У карагандинцев появилась возможность открыть счет, но рудничане надежно сыграли в обороне.

А вот когда на 17-й минуте в меньшинстве остались хозяева, то менее чем через минуту «Горняк» сумел реализовать численный перевес. В составе «Горняка» отличился Дмитрий Тесленко, отобравший шайбу у заднего борта у голкипера «Сарыарки» Артема Микушина и, выкатившись на «пятачок», поразил пустые ворота. А ассистировали ему в этом моменте Алексей Власкин и Данила Платонов.

Хозяева сумели сравнять счет в середине второго периода усилиями защитника Александра Пелевина. Как и в первом матче, счет 1:1 сохранился до конца основного времени. Не изменился он и в овертайме, а в серии буллитов нападающий «Сарыарки» Тимур Шингареев принес вторую подряд победу карагандинцам - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). А «Горняк», заработав в третьем матче подряд одно очко, опустился после этого поражения на пятую строчку в турнирной таблице, набрав в 8 играх 11 очков и пропустив вперед «Номад», у которого 12 очков, но после 10 игр.

Гостевую серию рудничане продолжат матчами в южной столице с ХК «Алматы», которые пройдут в эти выходные.