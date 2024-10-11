Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Костанае
Ксения РЕБИК
11 октября 2024, 22:09 | Происшествия
К счастью ДТП обошлось без жертв. Ущерб был причинен только машинам. Об аварии, произошедшей сегодня, 11 октября, на "Большом" мосту, рассказали в департаменте полиции Костанайской области.
- Предварительная причина ДТП - не соблюдение дистанции. На месте работает патрульные полицейские , которые дадут правовую оценку произошедшему, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время на дорогах наблюдается гололед. Полицейские в очередной раз призывают водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В ведомстве также попросили водителей своевременно сменить авторезину и воздержаться от дальних поездок.
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