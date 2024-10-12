В казахстанских школах откроют стоматологические кабинеты. Об этом сообщила главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Сауле Есембаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Стоматологические кабинеты будут открыты во всех школах, где обучаются 1000 и более детей.

"Начиная с 2025 года в школах с числом учащихся 1000 и более будут открыты профилактические стоматологические кабинеты. В этих кабинетах будут работать дантисты, стоматологические гигиенисты", - рассказала Сауле Есембаева на брифинге СЦК.

Какая помощь будет оказываться детям:

проведение контролируемой чистки зубов;

индивидуальный подбор средств гигиены полости рта;

покрытие зубов фторсодержащими лаками;

полоскание рта реминерализирующими препаратами;

проведение неинвазивной герметизации;

мониторинг гигиенического состояния детей.

"Обязательно будет проводиться анкетирование родителей на знание правил гигиены. У детей на ранних этапах будет выявлено стоматологическое заболевание. Будут проводиться профилактические мероприятия, то есть лечение начальных форм кариеса в рамках ОСМС", - добавила стоматолог.

Проект уже действует с этого года. И продлится до 2028 года. По словам Сауле Есембаевой, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 1 166 школ, где 1000 и более обучающихся. Это примерно 16,8 процента от общего числа школ. В семи областях Казахстана - Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской области и области Жетысу - функционируют 98 кабинетов, где есть стоматологические установки и работают врачи-стоматологи и дантисты.





