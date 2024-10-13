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В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

13 октября 2024, 09:08 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

 

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-161А (работы на ВЛ)

с 14 по 18 октября с 09:30 до 17:30

  • АЗС №6 –Эталон, 
  • сауна «Майами-Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1А.

Частный сектор:

  • ул. Л. Беды 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11, 
  • ул. Садовая 1-22,
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 69-134, 
  • ул. Соколовская 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13, 
  • ул. Хакимжановой 55-154.

ТП-73 (работы на ТП)

14 октября с 10:00 до 14:00

  • Гостиница «Турист», 
  • салон «Рубин», 
  • городской архив, 
  • экономический суд, 
  • городской суд, 
  • совет ветеранов.

Спальный сектор:

  • ул. Дулатова 89.

Светофор:

  • ул. Дулатова – ул. Тарана.

РП-9 (работы на ТП)

14 октября с 14:00 до 18:00

  • Константино-Еленинский собор, 
  • Лицей №17, 
  • магазин «Партнёр», 
  • «Магнит», 
  • ТД «Мирас», 
  • ТД «Сказ», 
  • ИП Беляшов

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 182-228, 
  • ул. Рабочая 61-74, 
  • ул. Касымканова 144-199, 
  • ул. Шипина 50-56, 
  • пр. Назарбаева 67-71, 
  • ул. Пролетарская 74-84.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина –пр. Назарбаева.

ТП-150-ТП-Пионер Люкс (работы на ВЛ)

14 октября с 9:30 до 18:00

  • ТОО «Атрия», 
  • ТОО «Астык Азия трейд», 
  • ТОО «Пласт-окно», 
  • ИП Радуга, 
  • ИП Есенбаева, 
  • ТОО «МС-Лидер», 
  • ИП Утенов, 
  • ИП Кукенов, 
  • мельница «УН-Агро», 
  • ТОО «Той-Сай», 
  • ИП Куджанов, 
  • ТОО «Агропланета», 
  • ИП Курманбаева, 
  • ТОО «Компания ALE», 
  • ИП Ефимов, 
  • магазин «Украинский»

Частный сектор:

  • ул. Киевская 23-58, 23/1 -23/17, 58/2 -58/12.

ТП-569, ВЛ ТП-569-ТП-122 (работы на ВЛ)

14 октября с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Белоснежка», 
  • ТОО «ДК Жук-Агро», 
  • ТД «Дизель», 
  • ТД «Сара», 
  • магазин «Мясной», 
  • «Продтовары», 
  • «Азимут», 
  • АЗС «Трудовая», 
  • «Гелиос №6», 
  • ГЭК «Пилот, Рубин».

Частный сектор:

  • ул. 1 Челябинская 1-35, 17/1, 20/1.

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43в, 43б, 45, 49, 51, 53.