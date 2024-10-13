В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
13 октября 2024, 09:08 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-161А (работы на ВЛ)
с 14 по 18 октября с 09:30 до 17:30
- АЗС №6 –Эталон,
- сауна «Майами-Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1А.
Частный сектор:
- ул. Л. Беды 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 69-134,
- ул. Соколовская 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13,
- ул. Хакимжановой 55-154.
ТП-73 (работы на ТП)
14 октября с 10:00 до 14:00
- Гостиница «Турист»,
- салон «Рубин»,
- городской архив,
- экономический суд,
- городской суд,
- совет ветеранов.
Спальный сектор:
- ул. Дулатова 89.
Светофор:
- ул. Дулатова – ул. Тарана.
РП-9 (работы на ТП)
14 октября с 14:00 до 18:00
- Константино-Еленинский собор,
- Лицей №17,
- магазин «Партнёр»,
- «Магнит»,
- ТД «Мирас»,
- ТД «Сказ»,
- ИП Беляшов
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 182-228,
- ул. Рабочая 61-74,
- ул. Касымканова 144-199,
- ул. Шипина 50-56,
- пр. Назарбаева 67-71,
- ул. Пролетарская 74-84.
Светофор:
- ул. Алтынсарина –пр. Назарбаева.
ТП-150-ТП-Пионер Люкс (работы на ВЛ)
14 октября с 9:30 до 18:00
- ТОО «Атрия»,
- ТОО «Астык Азия трейд»,
- ТОО «Пласт-окно»,
- ИП Радуга,
- ИП Есенбаева,
- ТОО «МС-Лидер»,
- ИП Утенов,
- ИП Кукенов,
- мельница «УН-Агро»,
- ТОО «Той-Сай»,
- ИП Куджанов,
- ТОО «Агропланета»,
- ИП Курманбаева,
- ТОО «Компания ALE»,
- ИП Ефимов,
- магазин «Украинский»
Частный сектор:
- ул. Киевская 23-58, 23/1 -23/17, 58/2 -58/12.
ТП-569, ВЛ ТП-569-ТП-122 (работы на ВЛ)
14 октября с 10:00 до 18:00
- детский сад «Белоснежка»,
- ТОО «ДК Жук-Агро»,
- ТД «Дизель»,
- ТД «Сара»,
- магазин «Мясной»,
- «Продтовары»,
- «Азимут»,
- АЗС «Трудовая»,
- «Гелиос №6»,
- ГЭК «Пилот, Рубин».
Частный сектор:
- ул. 1 Челябинская 1-35, 17/1, 20/1.
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43в, 43б, 45, 49, 51, 53.
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