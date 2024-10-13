План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-161А (работы на ВЛ)

с 14 по 18 октября с 09:30 до 17:30

АЗС №6 –Эталон,

сауна «Майами-Сити»,

агрохимлаборатория по ул. Летунова 1А.

Частный сектор:

ул. Л. Беды 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11,

ул. Садовая 1-22,

ул. Летунова 111-125,

ул. Комарова 69-134,

ул. Соколовская 2-22,

ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13,

ул. Хакимжановой 55-154.

ТП-73 (работы на ТП)

14 октября с 10:00 до 14:00

Гостиница «Турист»,

салон «Рубин»,

городской архив,

экономический суд,

городской суд,

совет ветеранов.

Спальный сектор:

ул. Дулатова 89.

Светофор:

ул. Дулатова – ул. Тарана.

РП-9 (работы на ТП)

14 октября с 14:00 до 18:00

Константино-Еленинский собор,

Лицей №17,

магазин «Партнёр»,

«Магнит»,

ТД «Мирас»,

ТД «Сказ»,

ИП Беляшов

Частный сектор:

ул. Алтынсарина 182-228,

ул. Рабочая 61-74,

ул. Касымканова 144-199,

ул. Шипина 50-56,

пр. Назарбаева 67-71,

ул. Пролетарская 74-84.

Светофор:

ул. Алтынсарина –пр. Назарбаева.

ТП-150-ТП-Пионер Люкс (работы на ВЛ)

14 октября с 9:30 до 18:00

ТОО «Атрия»,

ТОО «Астык Азия трейд»,

ТОО «Пласт-окно»,

ИП Радуга,

ИП Есенбаева,

ТОО «МС-Лидер»,

ИП Утенов,

ИП Кукенов,

мельница «УН-Агро»,

ТОО «Той-Сай»,

ИП Куджанов,

ТОО «Агропланета»,

ИП Курманбаева,

ТОО «Компания ALE»,

ИП Ефимов,

магазин «Украинский»

Частный сектор:

ул. Киевская 23-58, 23/1 -23/17, 58/2 -58/12.

ТП-569, ВЛ ТП-569-ТП-122 (работы на ВЛ)

14 октября с 10:00 до 18:00

детский сад «Белоснежка»,

ТОО «ДК Жук-Агро»,

ТД «Дизель»,

ТД «Сара»,

магазин «Мясной»,

«Продтовары»,

«Азимут»,

АЗС «Трудовая»,

«Гелиос №6»,

ГЭК «Пилот, Рубин».

Частный сектор:

ул. 1 Челябинская 1-35, 17/1, 20/1.

Спальный сектор: