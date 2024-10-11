Снег, метель и гололед обещают синоптики ночью 12 октября на большей части области, включая Костанай. Днем непогода сохранится на юге и в центре региона.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Температура воздуха ночью составит -2..-7, днем 0..-5, на юге области +3 градуса.

В Костанае в субботу также обещают отрицательные температуры: ночью -3..-5, днем 0..-2 градуса.

Ветер как по области, так и в Костанае, прогнозируют северо-восточного направления скоростью 9-14м/с. На большей части региона, включая областной центр, возможны порывы до 15-20 м/с.

- В воскресенье, 13 октября, ночью на юге и востоке также ожидаются снег, метель и гололед. В Костанае в воскресенье без осадков, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В понедельник, 14 октября, осадки не ожидаются на всей территории области, включая Костанай.

Температурные показатели по области 13 и 14 октября будут приблизительно одинаковые: ночью -5..-10, на юге -2 градуса, днем в воскресенье 0..-5, на юге +3 градуса, а в понедельник днем -3..+2, на юге +5 градусов.

В Костанае также прохладно: ночью в оба дня -5..-7 градусов, днем 13 октября 0..-2, а 14 октября 0..+2 градуса.

Ветер в воскресенье и понедельник сменится на юго-восточное направление скоростью 9-14 м/с, на юге и востоке региона порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер ожидается такого направления и скорости, но без порывов.

Кроме того, все три дня с 12 по 14 октября синоптики обещают ночью и утром туман на западе и севере региона.