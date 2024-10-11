Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил журналистам, что не обещал, что курс доллара не достигнет 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Вы же обещали, что доллар не достигнет 500 тенге, а в итоге почти дошло до этой отметки. Некоторые люди даже кредиты взяли", - сказали Сулейменову журналисты.

По словам главы Нацбанка, такого не было и "никаких обещаний по курсу он просто не может давать".

"Термином "обещал" я бы аккуратнее, наверное, пользовался. Обещание - это когда я вышел, вот так положил, сказал: "Я обещаю". Но такого, наверное, не было. Когда мы разговаривали в кулуарах Парламента с вами и с другими коллегами, вопрос был задан: "Ожидаете вы или нет?" Я, исходя из той информации, которая у меня есть, макроэкономическая, отраслевая, рыночная и так далее, сказал, что ни фундаментально, ни рыночно мы курса в 500 тенге не видим.

В принципе, мы этой позиции придерживаемся сейчас. Но каких-либо обещаний по курсу я просто не могу давать, потому что это не в моем функционале, не в мандате. По курсу обещания в условиях свободного рынка и курсообразования, наверное, никто не может давать", - прокомментировал Сулейменов.

На 11 октября официальный курс доллара, по данным сайта Нацбанка, составляет 490,84 тенге.