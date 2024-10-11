"Такого не было". Главе Нацбанка напомнили об обещании, что доллар не достигнет 500 тенге
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил журналистам, что не обещал, что курс доллара не достигнет 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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"Вы же обещали, что доллар не достигнет 500 тенге, а в итоге почти дошло до этой отметки. Некоторые люди даже кредиты взяли", - сказали Сулейменову журналисты.
По словам главы Нацбанка, такого не было и "никаких обещаний по курсу он просто не может давать".
"Термином "обещал" я бы аккуратнее, наверное, пользовался. Обещание - это когда я вышел, вот так положил, сказал: "Я обещаю". Но такого, наверное, не было. Когда мы разговаривали в кулуарах Парламента с вами и с другими коллегами, вопрос был задан: "Ожидаете вы или нет?" Я, исходя из той информации, которая у меня есть, макроэкономическая, отраслевая, рыночная и так далее, сказал, что ни фундаментально, ни рыночно мы курса в 500 тенге не видим.
В принципе, мы этой позиции придерживаемся сейчас. Но каких-либо обещаний по курсу я просто не могу давать, потому что это не в моем функционале, не в мандате. По курсу обещания в условиях свободного рынка и курсообразования, наверное, никто не может давать", - прокомментировал Сулейменов.
На 11 октября официальный курс доллара, по данным сайта Нацбанка, составляет 490,84 тенге.
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