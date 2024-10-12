Из месяца в месяц звучат обещания, что государство исполнит свои обязательства по 9 программам субсидирования. Но конкретных дат никто не называет. На сегодня сумма долга сельхозпроизводителям Костанайской области превысила 40 млрд тенге.

- Наибольшие задолженности сложились по инвестиционным субсидиям, по субсидированию ставок вознаграждения по кредитам и по субсидированию приобретения пестицидов, - сказал 8 октября на заседании отраслевого совета по вопросам АПК региональной палаты предпринимателей руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ. - По другим программам тоже есть проблемы, скрывать не будем. Мы неоднократно направляли бюджетные заявки в министерство сельского хозяйства. На прошлой неделе буквально еще раз откорректировали нашу заявку по инвестсубсидированию и направили ее на 11 млрд 600 млн тенге. По инвестиционному субсидированию у нас не закрыт еще 2023 год, там порядка 7 млрд тенге. Сложная ситуация также с субсидированием ставки вознаграждения - более 17 млрд тенге составляет задолженность. Но на заседании с участием премьер-министра страны прозвучало его четкое поручение - решить данный вопрос в текущем году. Думаю, в связи с этим у нас повторно запросили бюджетные заявки.

На вопрос предпринимателей, когда все-таки им ждать денег, Бекмухамедов ответил, что четко день и месяц назвать не может.

- Несколько хозяйств и мы в том числе пошли на участие в программе АО «КазАгроФинанс» в расчете на субсидирование процентной ставки, которая составляет 24%. Наше хозяйство по ней больше 100 млн уже выплатило. Где 17% субсидирования? Нам обещают, все говорят и говорят. Нам что, вернуть технику назад? - задал вопрос глава КХ «Магнат» из Карасуского района Федор ТАЛАХ. - Мы уже у себя обсуждаем вариант - после уборочной пригнать технику обратно «КазАгроФинансу» и пусть они ее эксплуатируют дальше при таком проценте.

На реплику руководителя УСХ о том, что «ну вы же понимаете, что государство в любом случае деньги вам вернет», Талах напомнил, что хозяйство уже полтора года выплачивает деньги по полной ставке.

- Раз денег нет, которые нам пообещало государство, так хоть бы начисления по такой высокой ставке приостановили, - сказал предприниматель. - Что, банки бедные?

Костанайские предприниматели не первый раз предлагают этот вариант: заморозить денежные обязательства перед банками на суммы субсидирования, а появятся государственные деньги - тогда и погасить долги финансовым институтам.

- Приостановить вряд ли кто приостановит, - ответил Бекмухамедов, - но с текущего года заработала программа льготного лизинга, когда минсельхоз «КазАгроФинансу» напрямую перечисляет средства - в этом году 100 млрд тенге, в следующем заявляется, что будет 200 млрд тенге. То есть у них между собой отношения.

Отметим, что работы такого механизма предприниматели добивались далеко не один год. Ну и, конечно, тем, кто ввязался в программы субсидирования раньше, эта схема сейчас ситуацию не облегчит. Они продолжат вытаскивать из оборота деньги, покуда государство наконец-то не определится с датой исполнения своих обязательств.

Фото Галины КАТКОВОЙ