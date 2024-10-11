Сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от Австрии на групповом этапе Лиги наций, передают Vesti.kz.

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Встреча состоялась в Линце и завершилась со счетом 4:0. Отличились Кристоф Баумгартнер (10-я минута), Филипп Линхарт (53-я), Марсель Забитцер (56-я) и Маттиас Зайдль (79-я).

Если в первом тайме подопечные Станислава Черчесова более-менее организованно действовали в обороне, то после перерыва посыпались. Хотя главный тренер гостей выпустил на поле свежих игроков Максима Самородова и Рамазана Оразова, ориентированных на атакующие действия.

Увы, сказался более высокий класс австрийцев, они были быстрее, острее и точнее.

После трех туров Казахстан в группе 3 дивизиона B остается единственной командой, которой еще не удалось забить в новом розыгрыше Лиги наций.

13 октября казахстанцы, имеющие в активе 1 балл и занимающие последнее, четвертое место, примут на своем поле Словению. Может быть в этой игре футболистам Черчесова улыбнется удача.