36-летний житель Сарыколя проигнорировал требования патрульной полиции остановиться. Позже выяснилось, что мужчина был пьян, да еще и не имел водительских прав. Несмотря на то, что в машине было спущено переднее колесо, он продолжал мчаться по улицам, угрожая безопасности других участников дорожного движения.

- Полицейские пресекли столь дерзкое нарушение ПДД, не допустив жертв и тяжких последствий. Тем не менее, при задержании правонарушитель путем столкновения повредил свой автомобиль и служебный транспорт полицейских, - сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - При проверке документов от водителя исходил сильный запах алкоголя.

По факту управления автомобилем водителем в нетрезвом виде и лишенным права управления полиция возбудила уголовное дело. За это сарыкольцу грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав.

Кроме того, за игнорирование законных требований полиции об остановке автомобиля суд уже назначил ему 15 суток ареста. Мужчина помещен в спецприемник. Машина водворена на штрафстоянку.

По данным ДП, с начала года за нетрезвое вождение к административной ответственности привлечены более 1 100 водителей. Еще 66 нетрезвых водителей, лишенных водительских прав, понесли уголовное наказание.