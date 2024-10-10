Сотрудники департамента по делам госслужбы Костанайской области за 6 месяцев 2024 года выявили нарушения в работе департаментов казначейства и статистики, ДСЭК, ДЧС, а также терринспекции в АПК, ветконтроля и надзора.

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- Командированным приходилось покрывать расходы из собственных средств, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Такое положение дел затрудняет выполнение служебных задач, нарушает гарантированные законодательством права работников на компенсацию расходов, связанных с выполнением их профессиональных обязанностей, а также создает серьезные коррупционные риски.

Один из сотрудников ДСЭК был командирован с 5 по 6 июня 2024 года, а командировочные расходы ему выплатили только через 22 календарных дня. Хотя действующие нормы устанавливают, что командированному работнику перед отъездом в командировку выдается сумма, причитающаяся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточные.

Во всех перечисленных госорганах также были выявлены факты недоплаты суточных расходов.

- Для недопущения таких фактов впредь внесены соответствующие письма в адрес госорганов. К нам можно обратиться по телефону 39-31-65, а также через сервисы eOtinish, elgeqyzmet_qostanai, - сообщили в пресс-службе.