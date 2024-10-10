Три человека пострадали при ДТП в Костанае
10 октября 2024, 10:33 | Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, которая произошла вчера, 9 октября, вечером.
- 49-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь по улице Тәуелсіздік, наехал на двух пешеходов, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - По предварительным данным, причиной резкого маневра стало ухудшение состояния здоровья водителя.
В результате аварии все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. Проводится расследование, все обстоятельства происшествия выясняются.
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