Да. Необходимо установить предельные цены на аренду, учитывая состояние жилья. 21.7% Да. Это увеличит поступления в бюджет, а также защитит права арендаторов. 19.3% Нет. Такое регулирование еще больше уведет сферу аренды жилья в «тень». 26.5% Нет. Сфера аренды жилья станет источником дохода для налоговиков и полицейских. 32.5%