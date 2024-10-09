План работ Костанайской Горэлектросети с 10-го по 12 октября 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в трех районах областного центра.

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 10 по 12 октября с 10:00 до 17:30

Магазин по пр. Абая 297

Частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1/1, 1 -10, 4 пр. Лермонтова 1 -14, 3 пр. Лермонтова 1 -14, пр. Абая 287 -303.

Спальный сектор: пр. Абая 305, ул. Лермонтова 18

КТП-701 (работы на ВЛ)

10 октября с 10:00 до 16:30

Частный сектор: ул. К. Маркса 64А, 64 -90, 23 -49

Спальный сектор: ул. К. Маркса 62, 23А

ТП-40 (работы на ТП)

11 октября с 10:00 до 17:00

ул. Хакимжанова 7: Костанайжолдары, Казавтодор, Казавтожол, ТОО Костанай проект, ул. Хакимжанова 11 Канццентр, ул. Хакимжанова 9 кафе «Публика», «Даллахол».

Частный сектор: пр. Абая 55 -61, 61/1 -61/12, ул. Алтынсарина 11 -24, 21А, 16/6, ул. Сибирская 2 -18, 10/1 -14/7

Спальный сектор: ул. Хакимжанова 13, ул. Алтынсарина 26