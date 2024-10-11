Их предложения вполне в духе декларируемых обновлений Налогового кодекса. Фискальное законодательство, по мнению президента страны, должно быть понятнее. Наши сельхозпроизводители считают, что надо уменьшить для них количество налогов.

- Мы сделали анализ экономической деятельности нашего предприятия за период с 2009 по 2022 год. И на его основании предлагаем объединить пять налогов, - сказал 9 октября на заседании в палате предпринимателей президент АО «Заря» Александр КЛИМКО. - КПН, налог на имущество, налог на транспорт, плата за землю и за эмиссии в окружающую среду. Можно и шестой присовокупить — плату за пользование поверхностными источниками, хоть она и незначительная... И единый налог платить с объема реализации. По нашему хозяйству он бы составил 1,68% от этого объема. Подчеркну: государство в деньгах не потеряет ничего. А жизнь нам упростит. Сейчас у нас 110 работающих. Есть главный бухгалтер и еще 2,5 ставки бухгалтеров. На такое небольшое хозяйство — столько народа, который занимается только учетом и налоговой отчетностью. Они работают преимущественно на государство, я сам с них не могу даже своевременно вытребовать анализа экономической деятельности предприятия. Загружены, не успевают.

Климко добавил, что рассчитанные 1,68% единого налога включают в «Заре» не только основное производство, но и прочую деятельность: работу центральной котельной, стройучастка, столовой, автотракторного парка, который используется для благоустройства населенного пункта, содержания дорог.

- У нас и магазин колхозный есть, - добавил Александр Климко, - но из-за того, что он наш и налоги мы платим как предприятие, а не так, как владелец другого магазина, который как раз с объема платит, мы вынуждены сумму налогообложения накидывать на цены товаров. Могли бы людям дешевле продавать и остальные услуги населению удешевлять, но налогообложение свое диктует.

По мнению руководителя ТОО «Аудиторская компания «Есепаудит» Натальи ГАЛЕНЧИК, сельхозпроизводители сегодня ведут двойной учет: по основной и по прочей деятельности.

- Она в общем объеме небольшую долю занимает и налоги там небольшие, но трудоемкая по учету. Ведь если это, допустим, столовая, там и калькуляция блюд должна быть, - привела она пример. - Может, вообще убрать деление? Или разграничить: если прочая деятельность выше каких-то процентов, тогда ее выделять для учета и отчетности.

Предложение записали, чтобы направить в Комитет госдоходов. Александр Климко сказал, что готов все цифры по своему хозяйству предоставить для примера.

Он предложил обратить внимание еще на один момент, очень важный для сельских населенных пунктов. Раньше многие базовые ТОО содержали там центральные котельные. Бывший колхоз «Заря» не исключение: котельная отапливает не только все социальные и административные объекты, но и 73% жилого сектора. В тяжелые времена государство за это благодарило, а потом одумалось. Антимонопольное ведомство причислило такие котельные к субъектам естественных монополий, контролирует цены на их услуги.

- Это полный абсурд, - заявил Климко, - во-первых, когда это в деревне такие котельные были прибыльными и когда это с них кто получал монопольный доход? Нам устанавливают расценки, подводя нас к убыткам. Еще и налоги платим больше, ведь это отдельный вид деятельности. Получается, когда в государстве не было средств, мы выжили, перевели котельную на хозрасчет и сами все регулировали. На сходе колхозном приняли решение: если кто-то пользуется отоплением и теплоотрассу рядом с собой не помогает содержать в порядке, ему имеем право увеличить в два раза плату за отопление. За всю историю был единственный случай такой. Одного наказали, другие урок усвоили... Нет, мы не против закрытия котельной, меньше нам будет головной боли, но тогда дайте людям газ. Ведь прекращение центрального отопления означает ухудшение условий жизни в селе.

И привел примеры: когда сельские котельные стали объектами монополии, ТОО «Викторовское» (район Беимбета Майлина) свою просто закрыло, ТОО им. Карла Маркса (Костанайский район) передало котельную на баланс коммунального предприятия в райцентре, а АО «Заря», которое все-таки от нее не отказалось, должно было ко всему прочему брать лицензию на право ее деятельности. Эффективность таких шагов со стороны государства хорошо бы все-таки оценить, говорили предприниматели. В протокол записали поручение экспертам палаты прояснить этот вопрос.