В четверг, 10 октября, жителей Костанайской области ожидает последний теплый день. Но затем циклон и прохождение холодных воздушных масс спровоцируют морозы даже днем на территории всего региона. С 13 октября, обещают синоптики, погода улучшится - днем температура воздуха будет на положительных отметках, но по ночам все равно будет холодно.

Фото Олега ПАКА

В четверг синоптики прогнозируют на территории области переменную облачность, утром и днем на западе, севере и юге региона возможны дожди. Температура ночью +3..+8, на юге +11 градусов, днем +10..+15, на севере +6, на юге +20 градусов. Ветер обещают северо-восточного направления скоростью 9-14 м/с, утром и днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с.

В Костанае в этот день ожидают переменную облачность, без осадков. Температура ночью +6..+8, днем +12..+14 градусов. Ветер такой же, как и по области, с порывами 15-20 м/с.

- В пятницу, 11 октября, по области ожидаем дождь, снег и метель, на западе и севере региона - гололед. Температура ночью 0..-5, на юге +3, днем -2..+3, на юге +6 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер восточный, северо-восточный скоростью 15-20 м/с, на западе и севере порывы 23-28, временами 30 м/с.

В Костанае в пятницу также обещают дождь, снег и гололед. Температура ночью и днем одинаковая 0..-2 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В субботу, 12 октября, на юге и в центре области продолжатся снег, метель и гололед. Столбики термометров ночью покажут -2..-7, днем 0..-5, на юге +3 градуса.

В Костанае в субботу облачно, дождь и снег. Температура ночью -2..-4, днем 0..-2 градуса.

Ветер в субботу в Костанае и по области одинаковый: северо-восточный, скорость 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.