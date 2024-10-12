В этом году первая половина сентября была довольно холодной. И заморозки случились ранние. Многие дачники-огородники сняли изрядное количество томатов даже не бурыми, а зелеными. Для салата, рецепт которого предлагаю, как раз такие и нужны.

Попробуешь и не сразу поймешь, что основа этой вкусной заготовки - зеленые томаты

Заготовка получится гарантированно вкусной, если вы будете точно соблюдать пропорции, указанные в нем. Так что не стесняйтесь пользоваться кухонными весами.

В широкую большую миску нарезать зеленые помидоры. Если они маленькие, то кружочками, если крупные, то полукольцами или четвертинками. Цель - нарезать так, чтобы ломтики были примерно одного размера.

К томатам добавить репчатого лука, его нарезать кольцами или полукольцами толщиной 4-5 мм. Еще натереть на крупной терке морковь и отправить туда же. Последнее добавление - сладкий перец, нарезанный крупной соломкой. Все вместе аккуратно перемешать, посолить и еще раз перемешать. Оставить в таком виде на 10-12 часов. Удобно нарезать овощи с вечера и оставить на ночь.

Выделившуюся жидкость слить, не отжимая овощи. Переместить их в кастрюлю, в которой вы намерены довести салат до готовности. Добавить сахар, лавровый лист, несколько горошин черного перца и растительное масло. Варить на слабом огне 45-50 минут.

Дальше варианты такие. Разложить горячим по банкам, подержать их в воде при слабом кипении 5 минут, закатать.

Можно стерилизовать банки. В салат на исходе приготовления добавить пару ложек 9% уксуса (наберите из кастрюли немного жидкости, соедините с уксусом и полейте салат в кастрюле), разложить в тару и закатать. В обоих случаях остывать банки должны постепенно, под толстым полотенцем.

Салат получается нежный, за счет моркови и перца выглядит нарядно. Закладка овощей указана большая, на первый раз можно уменьшить вдвое.

Ингредиенты

На 4 кг помидоров - 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг сладкого перца, 130 г соли, 1 стакан сахара, 450 г растительного масла, 5-6 лавровых листиков, 5-6 горошин перца

Фото Доры ГОЛОДНОЙ