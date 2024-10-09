Приговор бывшему диджею бара James Bond 25-летнему Игорю ФОМИНЫХ вынесли в Костанайском областном суде сегодня, 9 октября. Его признали виновным в убийстве по неосторожности 37-летнего посетителя бара Биржана Жунусова.

- Признать Фоминых виновным и назначить ему 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении), - зачитала приговор судья Алтынай САГИНДИКОВА. - Гражданский иск потерпевшей к Фоминых удовлетворить частично и взыскать с Фоминых в качестве материального ущерба 3 млн тенге.

Дело Игоря Фоминых стало одним из самых громких в Костанае и уже дважды рассматривалось в судах. Сначала в суде № 2 Костаная, в котором 12 февраля его оправдали, признав, что "имела место необходимая самооборона". Затем - в суде апелляционной инстанции, где приговор огласили 11 апреля.

- Приговор суда № 2 Костаная оставить без изменений, а гражданский иск потерпевших - без удовлетворения. И официально принести Фоминых извинения, - сообщала тогда судья Мадина САЛАМАТОВА. И разъяснила: - Весь конфликт есть на видео, которое суд внимательно изучил. Драку начал не Фоминых. Когда Жунусов занес ногу, чтобы ударить его, Фоминых применил необходимую самооборону и ударил Жунусова в челюсть. Так как погибший был сильно пьян, он не устоял на одной ноге и упал на асфальт, ударившись головой. По делу провели две судебные экспертизы, в том числе комплексную. Ее выводы однозначные - Жунисов получил черепно-мозговую травму голову от падения с высоты собственного тела и соударения затылком с асфальтом. В связи с тем, что Фоминых полностью оправдан, гражданский иск потерпевших не подлежит удовлетворению, о чем суд апелляционной инстанции отдельно указал в постановлении.

В августе стало известно, что Фоминых вновь будут судить, потому что родственники погибшего подали протест в Генеральную прокуратуру РК и она его поддержала.

Согласно фабуле дела, Жунусов вместе с братом пришли в бар очень пьяными, что заметила администратор по камере видеонаблюдения. Она попросила охранника Игоря Лысенко не пускать этих посетителей. Однако пьяная компания начала прорываться в бар, предварительно справив малую нужду возле него. Завязалась драка, в которой компания избивала Лысенко, на помощь которому и прибежал Фоминых.

Сторона потерпевших пыталась доказать, что Фоминых мог вызвать полицию, а не ввязываться в драку и наносить удар Жунусову, от которого тот упал головой об асфальт и от полученной травмы скончался в больнице. Подсудимый Фоминых регулярно заявлял, что пришел на помощь другу, и если бы не вступился, того бы убили.

Когда Фоминых судили в третий,раз он также заявлял о своей полностью невиновности и не признавал вину. Адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО вновь предоставил суду видео, на котором, по его мнению, отчетливо видно, что Фоминых не носил удара. Он подал ходатайство о вызове в суд эксперта-криминалиста, который бы прокомментировал видео, но судья Сагиндикова его не поддержала. В связи с этим Геращенко заявил отвод судье, но его не утвердили.

- Фоминых в ходе конфликта, переросшего в драку, проявил преступную небрежность. В результате нанес удар в область головы Жунусову, который скончался. Таким образом, Фоминых причинена смерть по неосторожности, - разъяснила приговор судья Алтынай Сагиндикова. - Исходя из исследованной совокупности доказательств, смерть Жунусова наступила в результате падения. По результатам экспертных исследований достоверно установлена причина - падение с высота собственного роста.

Судья пояснила, что Жунусов получил удар от Фоминых, потерял равновесие и упал, ударился головой об асфальт и получил смертельное телесное повреждение, поэтому действия Фоминых были квалифицированы правильно - смерть по неосторожности.

- Изначально на стадии досудебного расследования Фоминых давал стабильные показания, ездил на следственный эксперимент, где стабильно указывал на то, что он пошел на опережение, - сообщила судья. - Потерпевший Жунусов пытался нанести ему удар левой ногой, но Фоминых опередил его и нанес удар правой рукой в область челюсти. Суд берет за основу именно эти показания, так как они были даны неоднократно, в том числе с применением видеофиксации на месте происшествия. Почему суд считает их правдивыми? По итогам судебного разбирательства достоверно установлено, как показаниями Фоминых, так и показаниями других сотрудников данного бара, как все происходило. Они видели оригинал записи с камер видеонаблюдения и видели, как было нанесено повреждение. Потом видеозаписи сотрудниками бара были уничтожены. Причем все. И осталась только одна - сотрудник бара снял запись с монитора компьютера на свой телефон, запись была в плохом качестве, она очень размытая.

Алтынай Сагиндикова добавила, что суд берет за основу показания и самого Фоминых, и свидетелей, а также следственные действия. Все эти доказательства между собой согласовываются и позволяют установить истинную картину произошедшего.

- Потом Фоминых кардинально изменил свою позицию. Теперь из них следует, что потерпевший нанес ему удар ногой и даже оттолкнулся от него и поэтому упал и ударился, - отметила судья. И добавила: - Ссылку Фоминых на запись в плохом качестве суд признает необоснованной.

По словам судьи, необходимая оборона в действиях Фоминых также отсутствовала, так его здоровью и жизни реальной угрозы не было.

- По камерам видно, что Фоминых некоторое время наблюдает за дракой, - сообщила судья. - Потом Лысенко сам захотел продолжения конфликта, когда он уже почти затихал - компания от бара перешла на автостоянку. И в какой-то момент Фоминых решил принять участие в драке. В связи с чем оснований для самообороны суд не усматривает. Фоминых не принес извинений потерпевшей стороне, не принял мер для возмещения причиненного вреда.

В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие у Фоминых на иждивении малолетнего ребенка, а также противоправное поведение потерпевшего.

- Все-таки инициатором данного конфликта был сам потерпевший Жунусов, в самом начале этого конфликта, - признала судья Сагиндикова.

Судья также пояснила, что в связи с моральными страданиями потерпевшей Игорь Фоминых обязан выплатить ей 3 млн тенге. И резюмировала: приговор вступил в силу с момента оглашения и может быть обжалован только через Генеральную прокуратуру РК.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ