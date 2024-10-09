Поставку крупной партии пресекли полицейские при координации прокуратуры области. Правоохранители задержали 37-летнего водителя фуры, который доставил груз из Шымкента на один из торговых рынков.

- В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 50 коробок, вес которых составил около полутора тонн. Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая россыпью, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Примечательно, что груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы.

Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Фото департамента полиции Костанайской области