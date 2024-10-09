Крупную партию насвая и снюса под видом лука привезли в Костанай
9 октября 2024, 11:34 | Криминал
Поставку крупной партии пресекли полицейские при координации прокуратуры области. Правоохранители задержали 37-летнего водителя фуры, который доставил груз из Шымкента на один из торговых рынков.
- В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 50 коробок, вес которых составил около полутора тонн. Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая россыпью, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Примечательно, что груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы.
Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Фото департамента полиции Костанайской области
Последние новости
09.10.24 13:49 Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
09.10.24 10:59 Третий подряд матч «Горняка» в чемпионате Казахстана по хоккею завершился за пределами основного времени
09.10.24 10:19 5 000 га степи сгорело в Костанайской области
09.10.24 09:12 Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
08.10.24 20:48 "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
08.10.24 19:49 В чем разница в букетах для парня и девушки
08.10.24 17:02 "Заинтересованы в сохранении чести мундира" - В деле о наезде на полицейских суд Костаная продолжает выяснять причину технических сбоев
08.10.24 16:05 "Не терпите долго" - Роды на дому дважды за сутки приняли бригады скорой помощи в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.